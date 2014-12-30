به گزارش خبرنگار مهر، ترجمه فرانسوی کتاب «داستان‌های شهر جنگی» نوشته حبیب احمد‌زاده تا پایان سال جاری توسط انتشارات سوره مهر منتشر می‌شود.

این کتاب را کریستف بالایی مترجم ایرانی- فرانسوی ساکن پاریس در سال ۸۸ به زبان فرانسه ترجمه کرده است.

کتاب «داستان‌های شهر جنگی» مجموعه‌ای است از هشت داستان کوتاه درباره دفاع مقدس به همراه ضميمه‌ای از نامه‌های حبيب احمدزاده به راجرز فرمانده ناو آمريکايی وینسنس و پاسخ نظاميان آمريکايی به او.

داستان‌های کوتاه حبيب احمدزاده در کتاب «داستان‌های شهر جنگی» برنده‌ جایزه بهترين کتاب داستان کوتاه دفاع مقدس در سال ۱۳۷۸ و جزء برترين‌های جشنواره بيست‌سال داستان‌نويسی دفاع مقدس در سال ۱۳۷۹ شده است.

انتشارات سوره مهر این کتاب را تاکنون در نوزده نوبت تجدید چاپ کرده است.