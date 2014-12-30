تعجب آمریکائی ها از محبوبیت پوتین در ایالات متحده

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آتلانتیک، در حالیکه تنش های میان روسیه و آمریکا به بالاترین سطح خود در سال های اخیر رسیده اما مردم ایالات متحده "ولادیمیر پوتین" را به عنوان یکی از 10 فرد تحسین شده در سال 2014 قبول دارند.

موسسه گالوپ هر ساله اقدام به نظرسنجی از مردم امریکا برای معرفی 10 مرد و 10 زن تحسین شده می کند. بر اساس آخرین نظرسنجی انجام شده در این رابطه "باراک اوباما" رئیس جمهور آمریکا، همانند چند سال اخیر رتبه اول را در میان 10 مرد تحسین سال شده سال تصاحب کرد و از نظر مردم آمریکا "هیلاری کلینتون" وزیر امور خارجه سابق این کشور، نیز تحسین شده ترین زن در سال 2014 بوده است.

اما نتایج این نظرسنجی نشان می دهد که محبوبیت پوتین در آمریکا به مراتب بالاتر از افرادی همچون "جو بایدن" معاون رئیس جمهور آمریکا، "جیمی کارتر" رئیس جمهور پیشین ایالات متحده و یا حتی "جرج کلونی" بازیگر سرشناس هالیوود است.

به گزارش آتلانتیک پوتین توانسته رتبه دهم را در لیست تحسین شه ترین مردان سال 2014 به خود اختصاص بدهد.