به گزارش خبرگزاری مهر، هیأت انتخاب بخش خیابانی متشکل از حسین عاطفی، حسین فرخی و شهرام کرمی از بین 32 طرح برگزیده این بخش 12 اثر را برای حضور در جشنواره بینالمللی تئاتر فجر معرفی کرد.
نمایشهای «آقای سیگار» به کارگردانی علی اصغر خطیبزاده از دامغان، «قصه نقش» به کارگردانی سعید کاظمیان از گنبد کاووس، «نگرانم» به کارگردانی احمد صمیمی از تهران، «عروس باران» به کارگردانی علی قاضی مسجدسلیمان، «تلخند» به کارگردانی مجید قدیمی همدان، «از 59 تا چند؟؟؟» به کارگردانی مصطفی کولیوند از دهلران، «ستاره هشتم» کار گروهی از پیشوا، «پازل زندگی» به کارگردانی امیر حسین شفیعی از ورامین، «نی نی اخازه و مداد رنگی قرمز» به کارگردانی مریم خاکسار تهرانی از تهران، «چرخ روز افزا» به کارگردانی علی محمد رادمنش از تهران، «نبش کوچه بن بست» به کارگردانی مهدی حبیبی از ملایر، «صفر مرزی» به کارگردانی آرش آبسالان- علی بنائیان از اهواز در این بخش پذیرفته شدهاند.
سی و سومین جشنواره بین المللی تئاتر فجر با دبیری اردشیر صالحپور از اول تا 12 بهمن ماه 93 برگزار می شود.
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