منطقه آزاد تجاری مهران مورد تصویب قرار گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل روابط عمومی استانداری ایلام، محمد رضا مروارید ستاندار ایلام با اعلام این خبر گفت: در جلسه کارگروه اصلی مناطق آزاد کشور که صبح امروز با حضور اعضای شورای عالی مناطق آزاد کشور برگزار شد منطقه آزاد تجاری- صنعتی مهران با اکثریت آراء تصویب شد.

نماینده عالی دولت در استان ادامه داد: با رایزنی های فراوان چند ماه اخیر خصوصا چند روز گذشته با ارائه طرح توجیهی، قابلیت ها و ظرفیت های مرز مهران و مذاکرات حضوری با اعضای این کمیته که اصلی ترین کمیته تصویب مناطق آزاد کشور در دولت است به تصویب رسید.

مروارید با اشاره به این که مهمترین مرحله ایجاد منطقه آزاد تجاری – صنعتی مهران تصویب در این کمیته است خاطرنشان کرد: شورای عالی مناطق آزاد در چند روز آینده این طرح را جمع بندی نموده و برای تصویب به هیئت دولت ارائه خواهد کرد.