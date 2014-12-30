تنها راه فلسطینی ها برای احقاق حقوقشان مقاومت است

به گزارش خبرگزاری مهر، خانم نجلاء حروش وزیر تجارت و صنایع دستی تونس صبح امروز طی دیدار با محمدجواد ظریف وزیـر امور خارجه کشورمان ، پیرامون همکاری هـای دوجانبـه و مسائل منطقه ای به گفتگو و تبادل نظر پرداخت .

ظریف در این دیدار ، با بیان اینکه تجربه انتخابات تونس ، حاصل توافق و همگرایی اقشار مختلف مردم تونس بود ، حمایت تونس از آرمان فلسطین را مورد تقدیر قرار داد و افزود : برخوردی که با مطالبات حداقلی مردم فلسطینی در قالب پیش نویس قطعنامه ارائه شده به شورای امنیت شد ، ثابت می کند که تنها راهی که فلسطینی ها برای احقاق حقوق خود دارند ، راه مقاومت است .

وی با اشاره به خطر افراط گرایی و تروریسم به عنوان درد مشترک همه کشورهای منطقه ، بر ضرورت مشارکت و ایفای نقش فعال از سوی همه کشورهای منطقه در مبارزه با این پدیده شوم تأکید کرد .

وزیر خارجه کشورمان همچنین ضمن ابراز خرسندی از برگزاری قریب الوقوع هفته فرهنگی تونس در ایران ، افزود : برای جمهوری اسلامی ایران روابط با تونس بسیار ارزنده است و از توسعه این مناسبات و همکاری ها در سطوح دوجانبه و منطقه ای استقبال می کند .

وزیر امور خارجه کشورمان با اشاره به پیشرفت های علمی و صنعتی جمهوری اسلامی ایران گفت : این ظرفیت ها در خدمت همه دوستان ما در منطقه است و ما در همه زمینه ها از جمله در زمینه انتقال فن آوری های نوین به کشور تونس ، آماده همکاری هستیم .

ظریف همچنین درخصوص لیبی اظهار داشت : ما از هر راه حلی که منجر به آرامش و حاکمیت مردمی در این کشور گردد حمایت می کنیم و برای هرگونه کمکی در این راستا آمادگی خواهیم داشت .

وزیر تجارت و صنایع دستی تونس نیز با اشاره به اهمیت روابط با کشورهای منطقه بویژه کشورهای دوست و برادر همچون جمهوری اسلامی ایران برای کشورش ، ضرورت گسترش همکاری های دوجانبه در همه زمینه های اقتصادی ، سیاسی ، تجاری، گردشگری ، علمی و فرهنگی را مورد تأکید قرار داد

حروش همچنین بر موضع کشورش در حمایت از حق جمهوری اسلامی ایران برای استفاده از فن آوری صلح آمیز هسته ای و همچنین تلاش برای حل و فصل مسائل موجود از طریق مذاکرات هسته ای تأکید کرد .

وی تأکید کرد : مسئله فلسطین همواره مورد اهتمام تونس بوده و امیدواریم همه کشورهای منطقه بصورت یکپارچه و واحد در کنار فلسطین ایستادگی کنند .

وزیر تجارت تونس همچنین ضمن تجلیل از پیشرفت های چشمگیر جمهوری اسلامی ایران در زمینه های علمی و فن آوری های نوین ، نسبت به استفاده از این ظرفیت و تجربه ابراز امیدواری نمود .