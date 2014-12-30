اعلام «روز سیاه» از سوی داعش/ هلاکت بیش از 400 تروریست در عراق و سوریه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آژانس خبر ترک، طی درگیری های دو روز اخیر در عراق و سوریه بیش از 400 تروریست کشته شده اند. بر این اساس سرکردگان داعش پس از تحمل این شکست سنگین روز بیست و نهم دسامبر (هشتم دی) را روز سیاه اعلام کردند.

روز گذشته اداره امنیت استان صلاح الدین عراق با انتشار بیانیه ای اعلام کرد در درگیری نیروهای دولتی با تروریست ها برای بازپس گیری شهر یثرب 123 داعش کشته شده اند. در پایان این عملیات بخش های زیادی از این منطقه از تروریست ها پاکسازی شده است.

همچنین حمله جنگنده ها به مناطقی در شمال کرکوک دست کم 50 تروریست کشته و صد ها نفر از آنان مجروح شدند. طی 48 ساعت گذشته و به دنبال عملیات زمینی ارتش عراق تروریست های داعش از شمار زیادی از مواضع خود عقب نشینی کردند. آمارهای رسمی حاکی است طی دو روز اخیر بیش از 400 تروریست کشته شده اند که این سنگین ترین تلفات این گروه تروریستی از زمان شکل گیری آن به شمار می رود.