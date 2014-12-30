فهرست شرکت کنندگان سوری در مذاکرات مسکو/دعوت از دی میستورا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المیادین، منابع آگاه اعلام کردند: روسیه "دی میستورا" نماینده ویژه دبیر کل سازمان ملل را به مذاکرات مسکو در اواخر ژانویه دعوت کرد.

از سوی دیگر این منابع از تهیه فهرست مخالفان شرکت کننده در نشست مسکو با توافق با دولت سوریه خبر دادند و افزودند: فاتح جاموس، محمد فارس، نواف الملحم، صالح مسلم محمد، ایمن اصفری، سلیم خیر بک، صلاح درویش، مازن مغربیه، حسن عبدالعظیم، هیثم مناع، عارف دلیله، سمیر العیطه، قدری جمیل، معاذ الخطیب، بدر جاموس، عبد الاحد اصطیفو، هادی البحره، میا الرحبی، سهیر سرمینی، مجد نیازی، میس کریدی، منی غانم، رنده قسیس و شخصیتهایی از جامعه مدنی در نشست مسکو شرکت می کنند.

این درحالی است که هیئت نظام سوریه شرکت کننده در این مذاکرات همان هیئتی است که در نشست ژنو حضور داشتند.