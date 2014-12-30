برگزیدگان نمایشگاه مردمی «تجسم بصیرت» معرفی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، پنجمین دوره مسابقات و نمایشگاه مردمی «تجسم بصیرت» در دو بخش هنرهای تجسمی و سینمایی شامل رشته های عکس، فتوکلاژ، گرافیک، نقاشی، کاریکاتور، فیلم کوتاه، پویانمایی و ویدئوکلیپ برگزار شد.

از میان 1486 اثر ارسالی به این رویداد، 147 اثر به بخش داوری نهایی راه یافت و 9 برگزیده رشته های مختلف در این رویداد شامگاه امروز سه شنبه 9 دی ماه با حضور مسئولان فرهنگی و هنری در برج میلاد تقدیر شدند.

آذر خرم، کیوان پاکدل، مجتبی رضایی، بهار شقایق، آرش محمودی، محمدحسین صفری و کیارش کرمی 9 برگزیده بخش های مختلف این مسابقه و نمایشگاه بودند.

پنجمین دوره مسابقات و نمایشگاه «تجسم بصیرت» با موضوع اقتصاد و فرهنگ، هویت و وحدت ملی، اعتقادات و اخلاق، نشاط و اعتماد به نفس ملی و سبک زندگی ایرانی و اسلامی برگزار شد و نمایشگاه آثار این رویداد در برج میلاد برپاست.