جهانگيري از طرح كشاورزی 550 هزار هكتاری در خوزستان ديدن كرد

به گزارش خبرنگار مهر، اسحاق جهانگیری و هيئت همراهش كه روز گذشته برای حضور در بیست و سومین اجلاس سراسری نماز وارد استان خوزستان شده بودند، صبح امروز از اراضي كشاورزي طرح 550 هزار هكتاري مقام معظم رهبري در اين استان ديدن كردند.

احمدآباد، ابوحميظه، عتابيه، دژ، قطب و جلاليه شهرستان هويزه با وسعت 66 هزار هكتار كه مرحله اول اين طرح را شامل مي شوند، مناطقي هستند كه وي از آنها ديدن كرد.

طبق برنامه ريزي هاي صورت گرفته، فاز اول اين طرح تا پايان سال 95 به اتمام مي رسد و تاكنون هزار هكتار از آن پيشرفت فيزيكي داشته است.

در ديدار از اين مناطق جمعي از وزيران و مسئولان استاني نيز معاون اول رئيس جمهور را همراهي كردند.

جهانگيري روز گذشته نيز بعد از سخنرانی در بيست و سومين اجلاس سراسري نماز در اهواز با حضور در شلمچه به شهدای خفته در این یادمان ادای احترام كرد.

وي همچنين در روز نخست حضورش در استان از شهرهاي آبادان، خرمشهر، پايانه مرزي شلمچه و منطقه آزاد تجاری ، صنعتی اروند ديدن كرد.

وي همچنين ظهر امروز نيز در جلسه شوراي اداري استانداري خوزستان حضور پيدا خواهد كرد.