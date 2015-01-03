5.3 میلیون نفر در آستانه ورود به بازارکار/ 3 طرح جدید اشتغالی تصویب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، کوروش پرند معضل حاشیه نشینی و مهاجرت روستائیان به شهرها را از مشکلات فعلی کشور برشمرد و گفت: زندگی در سکونتگاه های غیررسمی ناشی از کم توجهی به رفاه اجتماعی در مناطق محروم و روستایی است.

معاون وزیر کار با تاکید بر اینکه 3 طرح در شورای عالی اشتغال به منظور ساماندهی وضعیت اشتغال کشور در دست اجراست که دو طرح آن در حوزه سازمان فنی و حرفه ای قرار می گیرد اظهارداشت: توسعه مشاغل خُرد، کسب و کارهای کوچک و خانگی از برنامه های وزارت کار است که با ارائه آموزش های مهارتی به جامعه هدف در این وزارتخانه دنبال می شود.

پرند توانمندسازی روستائیان و برنامه ریزی برای اشتغال دانش آموختگان دانشگاهی را از برنامه های وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی عنوان کرد و یادآور شد: براساس آمارهای سال 90 جمعیت کشور حدود 74 میلیون نفر بوده که نزدیک به 63 میلیون نفر از این تعداد بالای 10 سال سن و در شرایط کار قرار داشته اند.

وی ادامه داد: این میزان جمعیت فعال را می توان به شرایط فعلی کشور نیز تعمیم داد چون آمارهای کنونی نیز تفاوتی با 3 سال گذشته ندارند. جمعیت مشمول سن کار به دو دسته فعال و غیرفعال تقسیم می شوند که 23 میلیون نفر جزو جمعیت فعال و نزدیک به 41 میلیون نفر نیز جمعیت غیرفعال کشور هستند.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه ادامه داد: 5،3 میلیون نفر از جمعیت غیرفعال کشور بر اساس آمار سال 90 دارای تحصیلات عالی دانشگاهی هستند و از میان 23 میلیون جمعیت فعال کشور نیز هم اکنون حدود 3 میلیون نفر بیکارند.

این مقام مسئول در وزارت کار با اشاره با تناقض جمعیت بیکاران کشور در آمارهای رسمی و ذهنیت عموم مردم اظهارداشت: برخی افراد غیرفعال جامعه همچون دانشجویان و زنان خانه دار را جزو بیکاران به حساب می آورند در حالی که این افراد بر اساس تعریف بیکاری جزو جمعیت غیرفعال به شمار می روند.

پرند افزود: بر اساس آمارهای رسمی در ایران هر نفر پشتیبانی از 3،7 نفر دیگر را بر عهده دارد که این رقم در کشورهای توسعه یافته یک به 2،3 نفر و در کشوری همچون کره جنوبی یک به 1،8 نفر است.

معاون وزیر کار ورود افراد دانش آموخته دانشگاهی به جمعیت بیکاران کشور را در آینده نزدیک خطری جدی برای ایران دانست و تاکید کرد: مسئولان کشور باید به طور جدی برای اشتغال 5،3 میلیون نفر جمعیت دارای مدارج تحصیلی عالی که بزودی وارد بازار کار خواهند شد، چاره اندیشی کنند.

وی با بیان اینکه هم اکنون از جمعیت 3 میلیونی بیکاران کشور 31 درصد دارای تحصیلات دانشگاهی هستند گفت: راه اندازی کسب و کارهای کوچک و متوسط و به ویژه خانگی در شرایط تحریم از برنامه هایی است که دارای بهره وری بیشتری بوده و در دولت جدید دنبال می شود.

پرند خاطر نشان کرد: ایجاد اشتغال به طور مثال در صنایعی همچون پتروشیمی 2 میلیارد تومان هزینه در بر دارد در حالی که با صرف مبالغ بسیار کمتر در حوزه مشاغل خُرد و خانگی می توان زمینه اشتغال افراد بیشتری را فراهم کرد.

این مقام مسئول در وزارت کار لزوم توجه به مراحل قبل و بعد از تولید و به ویژه مسئله طراحی و بازاریابی را در تولید محصولات مورد تاکید قرار داد و استفاده از توان افراد کارآفرین و نخبگان مهارتی را برای آموزش افراد جویای شغل به عنوان پشتبان را از برنامه های سازمان فنی و حرفه ای در راستای تقویت اشتغال زایی عنوان کرد.

وی گفت: هم اکنون 4،5 میلیون دانشجو در کشور در حال تحصیل هستند، در حالی که این مقدار در سال های قبل از انقلاب تنها 175 هزار نفر بود. یکی دیگر از مشکلات مراکز دانشگاهی تعداد زیاد افراد کارشناس در برابر افراد کاردان است و هم اکنون 66 درصد جمعیت دانشجوی کشور در مقطع کارشناسی و تنها 23 درصد در مقطع کاردانی تحصیل می کنند؛ در حالی که باید به ازای هر هفت کاردان یک کارشناس وجود داشته باشد.

پرند ادامه داد: به دلیل نبود کشش لازم در بازار برای جذب افراد فارغ التحصیل دانشگاهی و فراهم نبودن شرایط اشتغال این افراد، بسیاری از جوانان در مقاطع بالاتر اقدام به تحصیل می کنند و سال آینده بیش از یک میلیون نفر در کارشناسی ارشد و 250 هزار نفر نیز در مقطع دکترا شرکت می کنند.

معاون وزیر کار طرح ارتقای شایستگی نیروی کار با رویکرد دانشجویان و فارغ التحصیلان دانشگاهی را از برنامه های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به منظور بهره وری بیشتر در امور عنوان کرد.

وی تاکید کرد: دانشجویان ایرانی در حوزه دانشی و نگرشی شرایط مناسبی دارند ولی در بخش مهارتی و آموزش های تخصصی با کمبودهای شدیدی روبرو هستیم که سازمان فنی و حرفه ای در نظر دارد با ایجاد دوره های آموزشی زمینه مهارت آموزی این افراد و ایجاد شرایط اشتغال در بازارهای داخلی و خارجی را بیش از پیش فراهم آورد.

پرند اضافه کرد: ارائه آموزش های نرم همچون کارآفرینی، قوانین بیمه و تامین اجتماعی نیز باید در دستور کار به افراد جویای شغل باشد.

این مقام مسئول در وزارت کار انطباق دروس ارائه شده در مراکز دانشگاهی و آموزش های مهارتی سازمان فنی و حرفه ای را ضروری دانست و گفت: این طرح در تعدادی از رشته های تحصیلی آغاز شده و خوشبختانه رئیس جمهوری نیز اهتمام بسیار جدی به حوزه اشتغال با رویکرد آموزش های مهارتی دارند.