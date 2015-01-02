محور وحدت صف آرایی در مقابل دشمنان است/ بصیرت نقطه اتکای نظام

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حکمت علی مظفری، در خطبه های نماز جمعه این هفته اراک، با بیان اینکه مشت های گره کرده و پیروی از ولایت فقیه به عنوان نائب بر حق حضرت ولی عصر (عج) نشانه وحدت در جامعه اسلامی است، افزود: امروز همه مسلمانان با دنباله روی از مشترکات خود که بسیار زیاد است، می توانند در مقابل قدرت های پوشالی ایستادگی کنند.

وی با اشاره به اینکه رهبر معظم انقلاب همواره بر وحدت تاکید داشته و هفته وحدت همزمان با ولادت با سعادت حضرت محمد (ص) به عنوان محور وحدت مسلمانان آغاز می شود، اضافه کرد: امروز آحاد ملت ایران باید وحدت رویه را دنبال کرده و پشتیبان ولی فقیه خود باشند.

امام جمعه موقت اراک با تاکید بر اتحاد و یکدلی بین مسلمانان به عنوان ضرورت های امت اسلامی، گفت: همه باید دست به دست یکدیگر دهیم تا از اقدامات تفرقه افکنانه و خیانت های نابخشودنی که جهان کفر در برابر اسلام قدرت نمایی می کند، ایستادگی کنیم.

حضور ملت ایران در برنامه ها و تجمعات ۹ دی نشانه ایستادگی در برابر استکبار جهانی و برائت از مشرکان و فتنه گران است

حجت الاسلام مظفری در بخش دیگری از سخنانش به حماسه ۹ دی اشاره کرد و افزود: حضور ملت ایران در برنامه ها و تجمعات ۹ دی نشانه ایستادگی در برابر استکبار جهانی و برائت از مشرکان و فتنه گران است.

وی با بیان اینکه پس از انتخابات ریاست جمهوری در سال ۸۸ عوامل بیرونی و درونی دست به دست هم داده و فرصت را برای جولان دادن غنیمت شمردند، اضافه کرد: در میان عوامل درونی تعداد مزدوران و عناصر وابسته به غرب و شرق و قدرت های پوشالی حضور داشتند و به انقلاب و اسلام خیانت کردند.

امام جمعه موقت اراک کم بصیرتی بعضی از خواص را زمینه سوء استفاده دشمن و زمینه سازی برای اقدامات شوم آنان دانست و افزود: حضرت علی (ع) در خطبه ها و نامه های خویش از بصیرت، دشمن شناسی، مدیریت، اقتضای زمان و مکان و دانستن نکات مهم یک جامعه به عنوان ویژگی های مسلمان یاد کردند.

حجت الاسلام مظفری با بیان اینکه پایبند نبودن به قانون از نکات بارز در تحلیل رفتار فتنه گران ۹ دی بود، اظهار کرد: علی رغم اینکه نامزدهای انتخاباتی خود را آگاه به قوانین می داستند، اما ضعف ایمان و عهدشکنی آنان با حکومت اسلامی سبب بروز این فتنه شد.

وی تصریح کرد: امروز آنچه مهم است، وحدت و یکپارچگی ملت و جلوگیری از جولان دادن فرصت طلبان و تحت تاثیر قرار دادن ایمان و اعتقادات مردم است.

امام جمعه موقت اراک با تاکید بر اینکه بسیاری از مشکلات جامعه به دلیل عهد شکنی و بی تعهدی بر قرار داد بین افراد است، گفت: بسیاری از نزاع ها و مشکلاتی که در دادگاه ها مردم جامعه را به خود مشغول کرده پیمان شکنی و پایبند نبودن بر عهد است.

حجت الاسلام مظفری با اشاره به عهدشکنی به عنوان یکی از صفات ناشایست بنی اسرائیل، افزود: از نظر شرعی و دینی هم ایستادگی و متعهد بودن به عهد و پیمان مورد تاکید بوده و بی توجهی به آن از صفات زشت و ناپسند انسان است.

وی با بیان اینکه در مضامین اسلامی بر سه مورد بسیار تاکید شده است، اظهار کرد: امانتداری، احترام به والدین و وفای به عهد از صفاتی مورد تاکید در اسلام بوده که نادیده گرفتن آن زمینه ساز آسیب های اجتماعی است.