به گزارش خبرنگار مهر، سینا سرلک از خوانندگان جوان موسیقی سنتی این هفته مهمان برنامه «موسیقی من» رادیو جوان با اجرای فرزاد حسنی بود.
در آغاز برنامه فرزاد حسنی روایتی را که از زبان مهرزاد امیرخانی ترانهسرا، درباره ساخت قطعه «روز برفی» زندهیاد مرتضی پاشایی بیان شده بود خواند.
در ادامه سرلک با اشاره به این اینکه باید از تکرار بیرون بیاییم، اظهار کرد: من همیشه به دنبال نوگرایی در عرصه موسیقی هستم.
وی با بیان اینکه برخی از افراد همیشه به دنبال ایراد گرفتن هستند، گفت: نظر این گونه افراد درباره کارهای من این است که موسیقی آثار من تلفیقی نیست بلکه پاپ است اما حقیقت خلاف این موضوع است و کارهایی که من اجرا میکنم تلفیقی است.
سرلک در پاسخ به سوال حسنی درباره سفرش به خارج از کشور توضیح داد: من در خارج از کشور امکان اقامت را دارم، اما دلبستگی من به کشورم است و سرشت من با هیچ کجای دنیا به جز کشورم همخوانی ندارد.
همچنین در خلال پخش این برنامه نسرین آبروانی معاون جدید صدا که برای بازدید از استودیوهای پخش شبکههای رادیویی به ساختمان پخش 9 دی آمده بود، از استودیوی شبکه جوان هم بازدید کرد.
در ادامه برنامه سرلک تصنیف «چرخ سبز» از آلبوم «اشکی در گذرگاه تاریخ» را به برای اولین بار از شبکه رادیویی جوان پخش و عنوان کرد: این آلبوم هنوز در ایران منتشر نشده و من این اثر را به شنوندگان برنامه «موسیقی من» تقدیم میکنم.
وی همچنین قطعاتی را به طور زنده اجرا کرد و در پاسخ به سوال حسنی مبنی بر اینکه آیا شعری بوده که دوست داشتهای بخوانی اما هنوز نخواندهای، گفت: شعری را که بین استاد شهریار و سایه رد و بدل شده دوست دارم بخوانم و با صحبتی که با دوستم محسن چاوشی کردهام قرار است به زودی این اتفاق بیافتد.
فرزاد حسنی در واکنش به این موضوع با خنده خطاب به سینا سرلک، اظهار کرد: بگذار آن آقای خاص که دیده نمیشود سایه را میخواند.
برنامه «موسیقی من» با اجرای فرزاد حسنی جمعهها صبح از ساعت 10 تا 11:30 از شبکه رادیویی جوان به طور زنده پخش میشود.
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