ورود دولت به تنظیم بازار مرغ/ کاهش قیمت نهاده ها در بازار

محمد یوسفی در گفتگو با مهر با بیان اینکه در اوایل هر ماه قیمت مرغ معمولا مقداری افزایش پیدا میکند، اظهارداشت: روز گذشته قیمت این کالا در میادین میوه و ترهبار ۵ هزار و ۹۵۰ تومان، در مراکز عمدهفروشی و میدان بهمن بین ۵۶۰۰ تا ۵۷۰۰ تومان و نرخ مرغ زنده به صورت نقدی ۴ هزار تومان و مدتدار ۳ هزار و ۸۰۰ تومان بود.
وی با اشاره به اینکه در حال حاضر شرکت پشتیبانی امور دام مرغهای ذخیره خود را وارد بازار کرده است، افزود: حدود ۴ روز است که شرکت مذکور اعلام کرده هر کسی که مایل است میتواند به آنجا مراجعه و مرغ منجمد را به قیمت ۵ هزار و ۵۰۰ تومان خریداری کند.
رئیس انجمن پرورشدهندگان مرغ گوشتی در پاسخ به این پرسش که آیا این اقدام شرکت پشتیبانی منجر به کاهش قیمت مرغ در بازار میشود، گفت: طبیعتا نباید این اتفاق رخ دهد، ضمن اینکه این اقدام شرکت پشتیبانی از بالا رفتن بیرویه قیمتها جلوگیری میکند.
به گفته یوسفی، در حال حاضر که نرخ مرغ زنده ۴ هزار تومان است، سودی نصیب تولیدکنندگان نمیشود، چرا که قیمت تمامشده این کالا برای مرغداران ۴ هزار و ۳۰۰ تومان است.
وی با بیان اینکه پیش از این قیمت تمامشده مرغ برای تولیدکنندگان ۴ هزار و ۷۰۰ تومان بوده است، گفت: با کاهش قیمت نهادهها در بازار، قیمت تمام شده ما نیز به ۴ هزار و ۳۰۰ تومان افت کرده است.
یوسفی درباره شرایط صادرات گفت: صادرات کم و بیش در حال انجام است، ضمن اینکه اگر قیمت مرغ در داخل کشور افزایش پیدا کند، صادرات آن کمتر خواهد شد.
وی با بیان اینکه تاکنون حدود ۵۰ تا ۶۰ هزار تن مرغ از کشور صادر شده است، افزود: بیشتر صادرات این کالا به کشورهای عراق و افغانستان انجام شده است.
یوسفی اضافه کرد: ممکن است برای سال آینده مسئولان تصمیم بگیرند تولید مرغ را کاهش دهند چرا که با تمام اقدامات انجام شده توسط دولت، قیمت این کالا هنوز در بازار متعادل و واقعی نشده است.
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