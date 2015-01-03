سید حسین مهاجران در گفتگو با مهر اظهار داشت: فصل نارنگی رو به اتمام و افزایش قیمت آن طبیعی است، ضمن اینکه قیمت نارنگی انشو 5 هزار تومان است.

وی با بیان اینکه قیمت نارنگی پاکستانی که به صورت قاچاق وارد کشور شده نیز 5 هزار تومان است، گفت: نارنگی بندرعباس وارد بازار شده و به قیمت 8 هزار تومان به فروش می‍‌‌ رسد،علاوه بر بهای این میوه در مراکز خرده فروشی با اعمال 35 درصد سود حدود 10 هزار و 500 تومان است.

مهاجران اضافه کرد: برای شب عید تنها نارنگی بندرعباس عرضه خواهد شد که متقاضی نیز در همان حد است و کمبودی در این زمینه نداریم، توزیع سیب‌درختی بسیار فراوان و پرتقال مقداری با کمبود همراه خواهد بود.

وی افزود: برای ایام پس از عید اگر پرتقال وارد نشود قیمت این میوه افزایش چشمگیری خواهد داشت و احتمال ورود قاچاقی آن به کشور بالا می‌رود.

مهاجران با اشاره به کاهش قیمت خیار و گوجه فرنگی، گفت: قیمت گوجه فرنگی روند نزولی را در پیش گرفته و اگر پایین‌تر بیاد، مشکل ایجاد می‌کند، ضمن اینکه علت کاهش قیمت موز ایجاد رقابت بین واردکنندگان این میوه است و اگر این قابت ادامه پیدا کند، بهای این میوه برای ایام عید گران نخواهد شد.