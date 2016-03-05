جزئیات کشف و امحای ۳۰ تن میوه ممنوعه خارجی در ۲ هفته اخیر

محمدعلی باغستانی در گفتگو با مهر درباره کشف و امحای چند محموله میوه قاچاق در حدود دو هفته اخیر در نقاط مختلف کشور اظهارداشت: یک محموله در خراسان جنوبی شامل حدود ۱۰ تن لیموترش و نارنگی و یک محموله در استان یزد شامل ۳ تن نارگیل و ۲۰۰ کیلوگرم نارنگی کشف و امحا شده است، ضمن اینکه واردات نارگیل ممنوع نیست اما میوههای مذکور مجوز واردات نداشتند.
وی با بیان اینکه محموله اصلی کشف و ضبط شده مربوط به شهرستان میرجاوه در سیستان و بلوچستان بوده است، گفت: این میوهها در دو تا سه محموله کشف و ضبط شده که شامل نارنگی پاکستانی بوده است.
رئیس سازمان حفظ نباتات کشور اضافه کرد: در میرجاوه یک محموله ۱۳ تنی و یک محموله بیش از ۴ تن کشف و ضبط شده است. باغستانی ادامه داد: محمولههایی هم در نیشابور و کرمانشاه کشف شده که میزان آنها زیاد نبوده و کمتر از یک تن بوده است.
این مقام مسئول اضافه کرد: از زمانی که بحث میوههای ممنوعه خارجی سر و صدای زیادی کرد، تعزیزات به جد پیگر این مساله است.
باغستانی با بیان اینکه سازمان حفظ نباتات کشور به عنوان دستگاه کاشف عمل نمیکند و کشف میوههای ممنوعه خارجی با وزارت صنعت، معدن و تجارت، ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، تعزیرات و سایر دستگاههای مربوطه است، گفت: دستگاههای مذکور میوهها را کشف و گزارش میکنند، سپس نماینده ما در محل حاضر میشود و به شکل قانونی آنها را با رعایت تمام شرایط و مقررات امحا میکنند.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا از میوههای توزیع شده در تهران هم چیزی امحا شده است؟ افزود: درباره امحای این میوهها هنوز چیزی به ما گزارش نشده است.
باغستانی درباره مباحث مطرح شده مبنی بر انتقال میوههای وارداتی غیرمجاز به شهرستانها هم گفت: اطلاعاتی درباره این مساله ندارم.
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