به گزارش خبرنگار مهر، «اگر اقتصاد کشور را از درون مقاوم کنیم برای اشتغال جوانان، بیکاری و دیگر مشکلات اقتصادی نیز راهحلهای مناسبی پیدا میشود. کشور با این عظمت انسان خجالت میکشد که میوه خارجی وارد میشود. پرتقال و سیب ایرانی روی درخت مانده، آنوقت پرتقال خارجی وارد میکنند. منابع را به سمت تولید هدایت کنید نه واردات.» این بخشی از سخنان دیروز دوشنبه رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار فرماندهان و جمعی از پرسنل نیروی هوایی و پدافند هوایی ارتش جمهوری اسلامی بود.
حضرت آیت الله خامنهای همچنین در دیدار اعضای هیات دولت (شهریور ۹۴) هم گفته بودند: «جلوگیری از واردات؛ ببینید من باز هم تأکید میکنم. حالا شما میگویید ما جلوی واردات را گرفتیم امّا میوههایی در بازار هست که [وارداتی است]. آخر ایران برود از کجا میوه بیاورد که بهتر از میوهی ما باشد؟ یک وقتی زمان ریاست جمهوری ما، یک نفری از یک کشور عربی -اسم نمیآورم- آمده بود، سوغاتی برای من یک جعبه خیلی قشنگ، خرما آورده بود. گفتم مصداق واقعیِ زیره به کرمان بردن این است. ما اینهمه خرما داریم -این خرمای مضافتی، این خرماهای گوناگون جنوب کشور؛ چه در استان فارس، چه در خوزستان، چه در بلوچستان- آنوقت حالا برای ما خرما آوردهاند؛ منتها در بستهبندی. من آنوقت همان هدیه را بردم در دولت، گفتم این خرما را مقایسه کنید با خرماهای ما! خرماهای ما بهتر از این هستند امّا این بستهبندی چقدر قشنگ است. آنوقتها خرماهای ما در آن کیسههای فلانجور، با لگد توی حصیر میکردند، سرش را میبستند و عرضه میکردند! حالا البتّه یک خرده بهتر شده. بههرحال واردات میوه، واردات بیرویّه است.»
با توجه به اهمیت موضوع، خبرگزاری «مهر» آخرین وضعیت بازار میوههای خارجی را مورد بررسی قرار داد.
رئیس اتحادیه میوه و سبزی در گفتگو با مهر گفت: در حال حاضر لیموترش پاکستانی، پرتقال مصری، نارنگی پاکستان، گلابی چینی، شاه بلوط، کدو حلوایی، شبرنگ و آلوی ترکیه، انگور شیلی و سیر چینی در بازار میوه یافت میشود.
به گفته سید حسین مهاجران، شاه بلوط، کدو حلوایی، شبرنگ و آلو از جمله میوههایی هستند که از ترکیه وارد کشور میشود.
وی در پاسخ به این پرسش که دلیل فراوانی میوههای ترک در بازار داخلی چیست؟ اظهارداشت: وقتی متقاضی زیاد باشد، واردات انجام میشود، ضمن اینکه حجم محصولات عرضه شده در بازار زیاد نیست.
مهاجران در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر اینکه اطلاعاتی درباره نحوه قاچاق و ورود این محصولات به داخل کشور وجود دارد؟ گفت: آنچه که ما میدانیم، این است که میوههای قاچاق به سردخانههایی که در حاشیه باغات تهران قرار دارند، منتقل شده و آنجا دپو میشوند. سپس توزیع کنندگان، این میوهها را در وانتهایی قرار داده و روی آنها را با محصولات داخلی میپوشانند و به میدان منتقل میکنند.
به گفته رئیس اتحادیه میوه و سبزی، هم اکنون قیمت هر کیلوگرم لیموترش پاکستانی ۱۰ هزار تومان، شاه بلوط ترکیه ۱۶ هزارتومان، کدو حلوایی ۱۰ هزار تومان، سیر چینی ۱۰ هزار تومان و گلابی چینی ۱۰ هزار تومان است.
به گزارش مهر، براساس اعلام مسئولان وزارت جهاد کشاورزی و ماده ۱۶ قانون افزایش بهرهوری بخش کشاورزی و منابع طبیعی، واردات تمام اقلام میوه به استثنای موز، آناناس، انبه، نارگیل و پاپایا(خربزه درختی) به کشور ممنوع است اما بازار داخلی در دورههای مختلف مملو از میوههای خارجی گزارش شده است.
در همین حال، چندی پیش مدیر کل مبارزه با قاچاق کالاهای هدف ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز از کشف ۱۹.۹ هزار تن انواع محصولات کشاورزی قاچاق در ۹ ماهه اول امسال خبر داد و گفت: در این مدت در بخش محصولات باغی، ۲ میلیون و ۳۸۷ هزار کیلوگرم و در بخش زراعی ۱۰ میلیون و ۳۶۷ هزار و ۵۱۸ کیلو کشف محصول قاچاق داشتهایم. در خصوص تخلفات عرضه میوههای قاچاق در میادین میوه و ترهبار، با شهرداری مکاتبه کردهایم.
عباس نخعی با اشاره به مشاهده برخی اقلام از میوههای قاچاق در این میادین، افزود: به عنوان مثال، ورود نارنگی پاکستانی ممنوع است اما مشاهده میکنیم این نوع میوه و سایر نمونههای قاچاق در این میادین به فروش میرسند.
این مقام مسئول درباره قاچاق سیر چینی از مبادی سیستان و بلوچستان، عراق، کردستان و کرمانشاه اظهارداشت: اگرچه قاچاق این محصول محدود شده اما همچنان وجود دارد. ته و کف این سیرها زده شده و کاملا آلوده هستند.
نخعی اظهار داشت: تمامی محصولات باغی کشفشده به جز آنهایی که از طریق ترانزیت وارد شده و به جای ترک کشور، به شکل غیرقانونی محمولهشان تخلیه شده است، معدوم میشوند و کالاهای وارد شده از طریق ترانزیت به نفع دولت ضبط میشوند.
وی، ورود ۵ محصول استوایی یعنی آناناس، انبه، پاپایا و نارگیل را در عین حال، قانونی ذکر کرد و گفت: قاچاق محصولات کشاورزی از دو بعد، تهدید تولید داخل و تهدید سلامتی جامعه اهمیت دارد و باید مورد توجه قرار گیرد.
به گزارش مهر، به گفته محمدعلی طهماسبی، معاون امور باغبانی وزارت جهاد کشاورزی امسال میزان تولید سیب درختی در کشور ۳.۵ میلیون تن و پرتقال بیش از ۲ میلیون تن است، ضمن اینکه بیش از ۴.۵ میلیون تن مرکبات در کشور تولید میشود.
البته اعضای شورای شهر تهران امروز در جلسه خود پیشنهاد کردند طرحی در شورا مصوب شود که توزیع میوههای خارجی در میادین میوه و ترهبار ممنوع شود.
مجتبی شاکری عضو شورای شهر از شهرداری درخواست کرد مقابل ورود میوه های خارجی به میادین میوه و ترهبار بایستد و اجازه ندهد در میادین میوه و ترهبار شهرداری میوه خارجی توزیع شود.
مهدی چمران رئیس شورای شهر تهران نیز با تایید سخنان شاکری گفت: سیبهای ارومیه ما روی زمین خراب میشوند آن وقت سیبهای آمریکایی در میادین میوه و ترهبار توزیع میشود. اینکه این میوه ها با چه ساز و کاری به میادین میوه و ترهبار وارد میشود، بماند اما ارزی که ما با خون و دل به دست آورده ایم، صرف این کارها شود، درست نیست. تذکر رهبر انقلاب در خصوص میوهها در این رابطه باعث خجالت متولیان این امر است. چرا باید سیب و گلابی ما از آن ور دنیا وارد شود؟
رئیس شورای شهر تهران پیشنهاد کرد: طرحی در خصوص ممنوعیت توزیع میوه های خارجی در میادین میوه و ترهبار مصوب شود.
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