مرحله استانی سی و هفتمین دوره مسابقات قرآنی در همدان آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسین قبادی پیش از ظهر شنبه در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: مرحله استانی سی و هفتین دوره مسابقات قرآن کریم با حضور ۳۰۰ نفر شرکتکننده در ۹ رشته از شنبه، ۱۳ دیماه در خانه معلم همدان آغاز شد.
وی افزود: این دوره از مسابقات قرآن به مدت شش روز در رشتههای قرائت، ترتیل، حفظ ۱۰ جزء، حفظ ۲۰ جزء و حفظ کل قرآن، اذان، ابتهال، تواشیح و همخوانی در دو مقطع زیر ۱۶ سال و بالای ۱۶ سال با حضور ۳۰۰ نفر برگزار میشود.
وی با بیان اینکه ۱۵۰ نفر از شرکتکنندگان از بانوان و ۱۵۰ نفر نیز از آقایان هستند، اظهار کرد: این مسابقات تا مرحله بینالمللی و با حضور ۷۰ کشور ادامه خواهد داشت و مرحله کشوری آن در پایان سال برگزار میشود.
معاون فرهنگی و اجتماعی اوقاف و امور خیریه استان همدان بیان کرد: سال گذشته در رشته قرائت آقایان بالای ۱۶ سال، مهدی ساعد از استان همدان در مسابقات کشوری قرآن کریم حائز رتبه پنجم شد و به مسابقات بینالمللی راه یافت.
حجت الاسلام قبادی عنوان کرد: سه روز اول این مسابقات ویژه بانوان و به ترتیب هر روز شامل قرائت و ترتیل، حفظ و تواشیح است و مسابقات ویژه آقایان از سهشنبه، ۱۶ دیماه سال جاری بهمدت سه روز شامل قرائت، حفظ، اذان و ابتهال و تواشیح برگزار میشود.
معاون فرهنگی و اجتماعی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان همدان با بیان اینکه برگزدیدگان مرحله شهرستانی به این دوره از مسابقات راه یافتند، عنوان کرد: مرحله شهرستانی این مسابقات در آبان ماه برگزار شد و در یک ماه گذشته تلاش شد تا کیفیت مسابقات را در همدان به سطح مسابقات کشوری برسانیم.
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