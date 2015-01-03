مرحله استانی سی و هفتمین دوره مسابقات قرآنی در همدان آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسین قبادی پیش از ظهر شنبه در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: مرحله استانی سی و هفتین دوره مسابقات قرآن کریم با حضور ۳۰۰ نفر شرکت‌کننده در ۹ رشته‌ از شنبه، ۱۳ دی‌ماه در خانه معلم همدان آغاز شد.

وی افزود: این دوره از مسابقات قرآن به مدت شش روز در رشته‌های قرائت، ترتیل، حفظ ۱۰ جزء، حفظ ۲۰ جزء و حفظ کل قرآن، اذان، ابتهال، تواشیح و هم‌خوانی در دو مقطع زیر ۱۶ سال و بالای ۱۶ سال با حضور ۳۰۰ نفر برگزار می‌شود.

وی با بیان اینکه ۱۵۰ نفر از شرکت‌کنندگان از بانوان و ۱۵۰ نفر نیز از آقایان هستند، اظهار کرد: این مسابقات تا مرحله بین‌المللی و با حضور ۷۰ کشور ادامه خواهد داشت و مرحله کشوری آن در پایان سال برگزار می‌شود.

معاون فرهنگی و اجتماعی اوقاف و امور خیریه استان همدان بیان کرد: سال گذشته در رشته قرائت آقایان بالای ۱۶ سال، مهدی ساعد از استان همدان در مسابقات کشوری قرآن کریم حائز رتبه پنجم شد و به مسابقات بین‌المللی راه یافت.

حجت الاسلام قبادی عنوان کرد: سه روز اول این مسابقات ویژه بانوان و به ترتیب هر روز شامل قرائت و ترتیل، حفظ و تواشیح است و مسابقات ویژه آقایان از سه‌شنبه، ۱۶ دی‌ماه سال جاری به‌مدت سه روز شامل قرائت، حفظ، اذان و ابتهال و تواشیح برگزار می‌شود.

معاون فرهنگی و اجتماعی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان همدان با بیان اینکه برگزدیدگان مرحله شهرستانی به این دوره از مسابقات راه یافتند، عنوان کرد: مرحله شهرستانی این مسابقات در آبان ماه برگزار شد و در یک ماه گذشته تلاش شد تا کیفیت مسابقات را در همدان به سطح مسابقات کشوری برسانیم.