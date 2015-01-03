عملیات بیابان زدایی در ۸۰۰ هکتار از اراضی میاندشت اسفراین انجام شد

علی خضری در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اجرای عملیات نهالکاری در اراضی بیابانی منطقه میاندشت شهرستان اسفراین، اظهار کرد: به دلیل آن که مهم ترین دعلت تشدید و گسترش بیابان و فرسایش خاک در عرصه های طبیعی عدم وجود پوشش گیاهی مناسب است؛ اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان اسفراین در سال جاری اجرای عملیات بوته کاری در مناطق بیابانی را در دستور کار خود قرار داده است.

وی افزود: در این زمینه امسال ۱۲۷ هکتار از اراضی منطقه بیابانی میاندشت در شهرستان اسفراین با استفاده از نهال های مخصوص مناطق بیابانی بوته کاری می شود.

خضری هدف از اجرای این طرح را ایجاد بادشکن های زنده جهت کاهش سرعت باد و کنترل فرسایش آبی و بادی ذکر کرد و افزود: تاکنون در ۸۶۴ هکتار از اراضی منطقه میاندشت اسفراین نهالکاری با استفاده از گونه های تاغ، آتریپلکس، عجوه، قیچ، اشنان و ... انجام شده است.

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان اسفراین گفت: در سال جاری نیز این عملیات در سطح ۹۰ هکتار از اراضی منطقه در دست اجرا قرار دارد.