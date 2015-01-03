هادی گائینی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تیم فوتبال وحدت قم در هفته سوم از نیم فصل دوم لیگ فوتبال باشگاه‌های کشور جام آزادگان در قم با تیم گاز فجر جم بوشهر مسابقه می‌دهد و با توجه به جایگاه خود در جدول رده بندی باید در این بازی پیروز شود.

وی افزود: این مسابقه عصر یکشنبه ۱۴ دی ماه از ساعت ۱۴ در ورزشگاه شهید حیدریان قم برگزار می‌شود و تیم وحدت قم برای فاصله گرفتن از انتهای جدول نیازمند کسب پیروزی در این مسابقه است و امیدواریم تماشاگران قمی از این بازی استقبال خوبی داشته باشند.

سرپرست تیم فوتبال وحدت قم گفت: تیم وحدت قم در جدول رده بندی ۱۰ تیمی لیگ آزادگان با کسب ۹ امتیاز از ۱۱ بازی در رده نهم جدول قرار گرفته است در حالی که اختلاف امتیازات تیم‌های حاضر در جدول بسیار اندک است.

گائینی بیان داشت: وحدت قم در شرایطی در رده نهم جدول است که تیم حفاری اهواز با ۶ امتیاز در قعر جدول رده بندی و رده دهم قرار دارد اما پارس جم بوشهر با ۲۰ امتیاز در صدر جدول است و وحدت در پی آن است که با پیروزی بر گاز فجر جم بوشهر، شگفتی ساز شود

وی عنوان کرد: دیدار رفت دو تیم دربوشهر با تساوی یک بر یک همراه بود اما نماینده قم با مربیگری وحید مظاهری ظرفیت این را دارد که بتواند با کسب پیروزی در این بازی و یکی دو برد متوالی از انتهای جدول جدا شود.

سرپرست تیم فوتبال وحدت قم تصریح کرد: پیام وحدت مشهد با ۱۸ امتیاز تیم دوم جدول است و تیم‌های بعثت کرمانشاه و نسل ابومسلم مشهد با ۱۸ و ۱۷ امتیاز و بر حسب تفاضل گل در رده‌های سوم و چهارم جدول قرار گرفته‌اند.

گائینی خاطرنشان کرد: تیم‌های ماشین سازی تبریز و منطقه آزاد کیش با ۱۲ امتیاز، بالا‌تر از وحدت قرار دارند و نماینده قم تلاش می‌کند جایگاه این تیم‌ها را در هفته‌های آینده تصاحب کند.