میزان مصرف نمک تنقلات و کنسروها در اصفهان کاهش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، مرجان هادیان ظهر امروز در نشست خبری بسیج ملی تغذیه در مرکز بهداشت استان اصفهان اظهار داشت: با توجه به دستورالعملی که در شهریورماه سال ۹۳ از سازمان غذا و دارو به معاونت غذا و دارو دانشگاه های علوم پزشکی کشور ابلاغ شد، میزان نمک مواد غذایی تولید شده در کارخانه جات تولید مواد غذایی تا ۱۰ درصد کاهش یافت.

وی بیان داشت: درج جداول تغذیه‌ای از پنج سال گذشته بر روی مواد غذایی به خریداران کمک می کند که بدانند ماده غذایی خریداری شده میزان نیاز بدن به مواد مغذی را تا چه اندازه تامین می کند که این جدول شامل میزان نمک، ید، اسید های چرب می شود.

کارشناس مسئول بخش فرآورده‌های گوشتی معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی اصفهان یادآورشد: تنها نمکی که دارای پروانه ساخت و پروانه بهداشتی از وزارت بهداشت قابلیت عرضه دارد.

وی اظهار کرد: نمکی که مورد تایید وزارت بهداشت است دارای ۹۹.۹ درصد درجه خلوص است، اما نمک هایی که تحت عنوان نمک دریا و نمک سنگ در بازار عرضه می شوند مورد تایید وزارت بهداشت و معاونت غذا و دارو نیست.

هادیان گفت: نظارت‌های معاونت غذا دارو تنها به موارد بهداشتی ختم نمی شود و این معاونت از تولید محصول در کارخانه جات تا خروج آن را مورد نظارت قرار می دهد.

وی افزود: واقعیت این است که معاونت غذا و دارو به تنهایی نمی تواند سلامت مواد غذایی را تامین کند چراکه دارای نیروهای محدودی است، از طرفی آموزش مردم برای حفط سلامتی یکی از مهمترین مسائلی است که باید به آن پرداخته شود.

کارشناس مسئول بخش فرآورده‌های گوشتی معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در خصوص تبلیغات مواد غذایی ناسالم در رسانه ملی گفت: معمولا تبلیغ خوراکی های ناسالم برای رسانه ملی سودآور است و رسانه ملی از این کار درآمدزایی می کند.

وی در خصوص تبلیغات مواد غذایی ناسالم در رسانه ملی اضافه کرد: معمولا تبلیغ خوراکی های ناسالم برای رسانه ملی سودآور است و رسانه ملی از این کار درآمدزایی می‌کند.