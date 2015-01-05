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۱۵ دی ۱۳۹۳، ۹:۴۴

محمدنسب:

۱۲۰۰ دستگاه سرویس مدرسه در آمل خدمات دهی می کنند

۱۲۰۰ دستگاه سرویس مدرسه در آمل خدمات دهی می کنند

آمل - رئیس آموزش و پرورش آمل گفت: در سال تحصيلی جاری هزار و ۲۰۰ دستگاه انواع خودرو با مشاركت سازمان تاكسيرانی شهرداری شهرستان به دانش آموزان سرويس دهی می كنند.

به گزارش خبرنگار مهر، حمید محمدنسب صبح دوشنبه در جلسه ساماندهی سرویس های مدارس شهرستان آمل كه در سالن اجتماعات فرمانداری ویژه شهرستان آمل برگزار شد، اظهارداشت: توسط آموزش و پرورش شهرستان آمل نظارت دقیقی بر سرویس مدارس صورت گرفته است.

رئیس آموزش و پرورش شهرستان آمل با بیان اینكه تلاش های فراوانی برای سازماندهی سرویس های مدارس از سوی آموزش پرورش شهرستان صورت گرفته است، افزود: با توجه به اتفاقاتی كه اخیرا برای شهر های همجوار این استان افتاده است خوشبختانه اینگونه اتفاقات در آمل پیش نیامده است.

محمدنسب به بازدیدهای آموزش پرورش شهرستان از سرویس های مدارس اشاره كرد و ابراز داشت: برای نظارت راننده های سرویس مدارس بازدیدهای بسیاری به همراه، پلیس راهور شهرستان و تاكسیرانی صورت گرفته است.

این مسئول در ادامه سخنانش گفت: یكی از مشكل های بزرگ سرویس مدارس سوخت گیری است كه با توجه به شلوغ بودن وسایل نقلیه در پمپ بنزین ها موجب دیر رسیدن سرویس ها به مقصد می شود كه باید توسط مسئولان پیگیری شود.

وی به شلوغ بودن كوچه ساختمان اداری آموزش وپرورش شهرستان آمل اشاره کرد و گفت: این نهاد در كنار چند اداره دولتی واقع شده است و روزانه ۵۰۰ ارباب رجوع دارد متاسفانه بهدلیل شلوغ بودن این كوچه ظرفیت پارك كردن وسایل نقلیه را نخواهد داشت و مسئولان ذی ربط رسیدگی كنند.

کد مطلب 2456133

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