کرایه سرویس های مدارس خراسان شمالی ۱۵ درصد افزایش یافت

مهدی صانعی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: برای سال تحصیلی جاری کرایه سرویس های مدارس در خراسان شمالی به نسبت سال گذشته ۱۵ درصد افزایش یافته است.

وی اضافه کرد: بر این اساس در سال تحصیلی جدید کرایه خودروهای سورای ماهانه ۵۸ هزار تومان، ون ماهانه ۴۹ هزار تومان و کرایه مینی بوس مدارس نیز ماهانه ۴۳ هزار تومان تعیین شده است.

صانعی تصریح کرد: مديران تمامی مدارس خراسان شمالی و نیز مدارس پيش دبستاني براي ارائه سرويس رفت و آمد به دانش آموزان می بایست از طريق شرکت هاي داراي مجوز اقدام کنند.

به گفته وی در این زمینه همه قرارداد ها با توجه به ضوابط تنظيم شده و هرگونه اقدام خارج از ضوابط تخلف محسوب می شود و مدیر مدرسه باید پاسخگوی آن باشد.

رئيس گروه انجمن اوليا و مربيان اداره کل آموزش و پرورش خراسان‌شمالي در خاتمه اظهار داشت: تعیین نرخ ایاب و ذهاب دانش آموزان توسط کارگروه ماده ۱۸ در شهرستان ها و مناطق انجام شده و برای بررسی و تصویب به فرمانداری ها اعلام می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، خراسان شمالی با دارا بودن هشت شهرستان و جمعیتی بالغ بر ۹۱۸ هزار نفر، بیش از ۱۶۵ هزار دانش آموز دارد.