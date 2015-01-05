۳۱ستاد و کمیته برای برنامه های دهه فجر در ایلام تشکیل شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی استانداری ایلام، حسین کلانتری در اولین جلسه ستاد دهه فجر استان که با حضور معاون مدیریت و منابع انسانی و مسئولان مربوطه برگزار شد، اظهار داشت: تفاوت و نوآوری لازمه برنامه ریزی برای برپایی باشکوه جشن های سی و ششمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی در دهه فجر امسال است.
وی افزود: مردمی تر کردن و تقویت نقش مردم در برگزاری مراسم گرامیداشت ۲۲ بهمن باعث شکوهمند تر شدن این آیین خواهد شد.
حسین کلانتری از انقلاب اسلامی ایران به عنوان یکی از بزرگترین رخدادهای تاریخ معاصر نام برد وابراز داشت: پیروزی انقلاب اسلامی با رهبری امام راحل و پشتوانه مردمی نزدیکترین انقلاب به نهضت ائمه معصوم است و زمینهساز ظهور حضرت مهدی(عج) است.
وی به نقش تاثیر گذار مردم در پیروزی انقلاب اسلامی ایران در سال ۱۳۵۷ با رهبری بنیانگذار نظام اسلامی اشاره و تصریح کرد: برنامههای امسال دهه فجر باید با محوریت مردم برگزار و از دولتی شدن پرهیز و زمینه حضور حداکثری مردم در برنامهها مخصوصاً نسل جوان فراهم شود، چون نسل جوان تشنه کسب معرفت بیشتر نسبت به انقلاب است و متولیان امر باید در این راستا حرکت کنند.
وی با بیان اینکه ۱۰ ستاد و ۲۱ کمیته کار برنامهریزی و برگزاری برنامهها را بر عهده دارند. اضافه کرد: مسئولیت ستادهای دهه فجر شهرستان ها برعهده فرمانداران بوده که در این زمینه مسئولیت آنها ابلاغ شده و فعالیت خود را برای برگزاری آیین های گرامیداشت دهه فجر آغاز کرده اند.
دهه فجر و ۲۲ بهمن متعلق به همه ایرانیان است
معاون سیاسی امنیتی استانداری هم در این جلسه گفت: ۳۱ستاد و کمیته برای برنامه های دهه فجر در ایلام تشکیل شده است.
اسماعیل رستمی اظهار داشت: برنامههای گرامیداشت پیروزی انقلاب امسال باید پرشورتر از سالهای گذشته برگزار شود.
وی افزود: حضور حداکثری و اجتماع عظیم مردمی در راهپیمایی ۲۲ بهمن نشان اقتدار جمهوری اسلامی در همه عرصه هاست وظیفه مسئولان ایجاد هماهنگی و همنوا شدن با مردم است.
اسماعیل رستمی بابیان اینکه پیروزی انقلاب اسلامی بهسادگی به وجود نیامده و حاصل خون شهیدان و جانفشانی فرزندان برومند ایران اسلامی است، تصریح کرد: باید طوری برنامهریزی کرد که همه اقشار مختلف مردم باید در اجرای برنامههای امسال سهیم بوده و حضوری فعال داشته باشند.
وی گفت: مردم استان ایلام در طول سالهای گذشته حماسههای زیادی خلق کردهاند و امسال نیز در راهپیمایی ۲۲ بهمن حماسهای دیگر خلق خواهند کرد.
لازم به ذکر است که ستاد دهه فجر استان در سی و ششمین فجر انقلاب اسلامی با راه اندازی ده ستاد در شهرستانها و ۲۱ کمیته مختلف تشکیل شد.
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