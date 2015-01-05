قنات 250 ساله ماهان جاری شد

به گزارش خبرنگار مهر، روستاییان اسماعیل آباد بخش ماهان شهرستان کرمان امروز مراسم جشن و شادی برگزار کردند در حالیکه اکثر منابع آبی این بخش خشکیده و بارندگی نیز به حداقل میزان ممکن در سالهای اخیر رسیده است قنات قدیمی این روستا بار دیگر جاری شد.

این قنات 250 سال قدمت دارد و حدود 25 سال قبل به دلیل خشکسالی و تخریب بخشهایی از قنات خشکیده بود در حالی طی ماههای اخیر مزارع و باغهای کشاورزان به دلیل بی آبی در حال خشک شدن و از بین رفتن بود و بخش قابل توجهی از جوانان روستا مهاجرت را به ماندن در روستا ترجیح می دادند با همت جهاد کشاورزی و مردم بار دیگر این قنات جاری شد.

بنا به اعلام مسئولان محلی دبی آب این قنات دو لیتر در ثانیه می باشد و زمینهای پایین دست زیر کشت رفته و افرادی که به خارج از روستا مهاجرت کرده بودند در حال برگشت به روستا هستند.

بنا به گفته سالمندان این روستا قنات اسماعیل آباد بیش از 250 سال عمر دارد و بقای این روستا به وجود این قنات بستگی دارد.

در پی خشکسالی های سالهای اخیر استان کرمان صدها قنات در استان کرمان خشکیده اند که منجر به خالی شدن برخی از روستاها از سکنه و مهاجرت کشاورزان به شهرها شده است.