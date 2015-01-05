سه میلیارد کیلووات ساعت برق توسط نیروگاه اتمی بوشهر تولید شد

به گزارش خبرنگار مهر، حسین درخشنده عصر دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: نیروگاه اتمی بوشهر از اهمیت بسیار زیادی در ابعاد مختلف برخوردار است و تولید برق در این نیروگاه به عنوان یکی از کاربردهای مهم در حال انجام است.

وی به روند تولید برق در این نیروگاه اشاره کرد و بیان داشت: پس از تعویض سوخت سالیانه که در ابتدای سال جاری در این نیروگاه انجام شد، سیکل دوم کارکرد نیروگاه شروع شد و نیروگاه با بار کامل خودش به شبکه سراسری برق کشور متصل شد.

رئیس نیروگاه اتمی بوشهر در ادامه خاطرنشان ساخت: در حال حاضر نیروگاه اتمی بوشهر در شبکه سراسری برق کشور قرار دارد و تولید 700 مگاوات را دارد.

وی با اشاره به میزان تولید برق در سیکل دوم بارگزاری سوخت نیروگاه اتمی بوشهر، تصریح کرد: تاکنون بیش از سه میلیارد کیلووات برق در نیروگاه تولید و تحویل شبکه سراسری برق شده است.

برق نیروگاه اتمی بوشهر از شهریورماه سال 90 به شبکه سراسری متصل شد و یک سال بعد از آن به تولید 100 درصدی یعنی تولید یک‌هزار مگاوات برق رسید.

قلب نیروگاه اتمی بوشهر دارای 163 مجتمع سوخت هسته‌ای است که سالانه باید 54 بسته سوخت تعویض و با مجتمع‌های سوخت جدید جایگزین شود.