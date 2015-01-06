به گزارش خبرنگار مهر، کاروان «شعر انقلاب» پیش از ظهر امروز سه شنبه ۱۶ دی ماه استان سیستان و بلوچستان را که از شب گذشته و با تصمیم مسئولان برگزاری جشنواره به عنوان پایتخت «شعر انقلاب» معرفی شد، ترک می کند تا کمتر از یکسال دیگر به بهانه پنجمین گردهمایی به این استان بازگردد. آخرین شب از چهارمین گردهمایی شاعران حواشی جالبی داشت.

* اختتامیه جشنواره چهارم در حالی در استانداری سیستان و بلوچستان برگزار شد که حضور مسئولان ارشد این استان از نماینده ولی فقیه و معاونان استاندار گرفته تا مدیرکل فرهنگ و ارشاد و رئیس بنیاد حفظ آثار استان، رنگ و بوی ویژه ترین به این آیین بخشید.

* اجرای اختتامیه برعهده عبدالله روا بود. تسلط این مجری بر ادبیات و شعرخوانی و همچنین آشنایی با چهره های جوان و پیشکسوت جریان شعر انقلاب یکی از برگ برنده های مراسم بود.

* آیین اختتامیه جشنواره چهارم مانند بسیاری دیگر از مراسم های مشابه با تأخیر آغاز شد اما نکته جالب توجه در این مراسم این بود که پس از عذرخوانی مجری از حاضران و درخواست کلی از سخنرانان مراسم برای رعایت وقت به دلیل جبران مافات، همه سخنرانان از دبیران جشنواره گرفته تا رئیس حوزه هنری سازمان تبلیغات این درخواست را اجابت کردند و هیچ کدام بالای ۵ دقیقه سخن نگفتند!

* شعرخوانی شاعران جوان در این آیین هم خالی از حاشیه نبود به خصوص که پیش از مراسم به شاعرانی که قرار بود در این برنامه شعرخوانی کنند اطلاع داده نشده بود. به همین دلیل علاوه بر افرادی که هنگامی اعلام نامشان در سالن حضور نداشتند برخی شاعران هم دچار فراموشی شده و نتوانستند شعر خود را با کمک حافظه به طور کامل بخوانند. در این میان حضور شاعر پیشکسوت استان سیستان روی سن و خواندن کامل یکی از اشعار بلندش با این درخواست مجری برنامه همراه شد؛ «از مسئولان جشنواره می خواهم با کمک استاد بیجارزهی یک کلاس کارگاهی استفاده از حافظه در شعرخوانی برای شاعران جوان ترتیب دهند!»

* مجری برنامه هنگام دعوت از فرید فردوسی با اشاره به علی و هادی فردوسی دو تن دیگر از شاعران جوان گفت: «همانقدر که در سیاست لاریجانی داریم، در شعر هم فردوسی داریم!».

* محسن ذوالفقاری دبیر اجرایی جشنواره چهارم و مدیر حوزه هنری استان سیستان و بلوچستان از فعالترین چهره های شب اختتامیه بود که مانند دیگر روزهای برگزاری علاوه بر پیگیری امور اجرایی در زمینه میزبانی از کاروان شعر انقلاب هم سنگ تمام گذاشت. ذولفقاری در کنار مسئولیت های اجرایی و مدیریتی دستی هم برآتش هنر دارد و علاوه بر پخش کلیپ آوازخوانی اش در روز افتتاحیه پوسترهایی هم از اجرای نمایشی عاشورایی با آوای او در سطح شهر قابل رویت بود.

* برنامه ویژه مسئولان استان سیستان و بلوچستان برای بدرقه کاروان شهر انقلاب صرف شام در فضای سنتی بود. برنامه ای که به دعوت مسئولان منطقه آزاد چابهار در یک سیاه چادر بزرگ و با سرو غذای محلی «چامپ» برگزار شد و شبی خاطره ساز را برای مهمانان چهارمین جشنواره شعر انقلاب رقم زد.