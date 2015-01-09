به گزارش خبرنگار مهر، حسن قشقاوی شامگاه پنج شنبه در نشست خبری سومین نشست تخصصی-منطقه ای گردشگری سلامت استان های شرقی و شمال شرق کشور با بیان اینکه مردم ایران ذاتا مهمان نواز هستند گفت: ما به دنبال ارتقاء عدد گردشگران خارجی هستیم.

معاون وزیر خارجه ایران در امور کنسولگری و پارلمانی افزود: در حال حاضر حدود پنج تا شش میلیون گردشگر خارجی وارد ایران می شوند و در چند سال گذشته هیچ گونه حادثه ای برای گردشگران خارجی اتفاق نیفتاده است.

قشقاوی با بیان اینکه در چند سال گذشته شاید در آمریکا، کانادا و اروپا برای گردشگران شان اتفاقی رخ داده باشد اما در ایران هیچ گونه حادثه ای برای گردشگران اتفاق نیفتاده تاکید کرد: ایران وضعیت ممتازی در منطقه دارد.

وی اظهار کرد: اگر مواردی پیش بیاید که کسانی در پوشش گردشگر، خبرنگار، هنرمند و یا هر نوع پوشش دیگری بخواهند وارد کشورمان شوند آن مسئله اش جداست و ما طبق نرم های بین المللی با کسانی که از نام گردشگر استفاده می کنند برخورد خواهیم کرد.

معاون وزیر خارجه ایران در امور کنسولگری و پارلمانی تصریح کرد: هیچ کدام از استان های ما برای گردشگران خارجی نا امن نیستند.

وی همچنین در پاسخ به سوال خبرنگار مهر که وزارت امور خارجه چه برنامه کوتاه مدت و بلند مدتی برای جذب هر چه بیشتر گردشگر، به ویژه گردشگر سلامت دارد گفت: وزارت امور خارجه یکی از چهار عضو فعال شواری گردشگری کشور است که در کنار سازمان نظام پزشکی، میراث فرهنگی و وزارت بهداشت فعالیت می کند.

قشقاوی افزود: یکی از کارهایی که وزارت امور خارجه برای انجام آن آمادگی دارد و بنده قبلا هم آن مسئله را اعلام کرده ام لغو روادید با کشورهایی است که آنها هم همین عمل را به صورت متقابل انجام دهند.

معاون وزیر خارجه ایران در امور کنسولگری و پارلمانی در پاسخ به سوالی در مورد آمادگی ایران برای لغو روادید بین کشورمان و کشور کویت تاکید کرد: ما آماده ایم تا گرفتن روادید را با کشور کویت البته به شرط عمل متقابل حذف کنیم.

وی اظهار کرد: ایران از ظرفیت های خوبی در زمینه گردشگری سلامت برخوردار است و وزارت امور خارجه علاوه بر تسهیلات ویزایی سفرایش را نیز تشویق خواهد کرد تا برای معرفی این ظرفیت ها در کشورهای محل ماموریتشان فعالیت کنند.

قشقاوی بر قانونمند شدن گردشگری سلامت در کشورمان تاکید و عنوان کرد: تدوین شیوه نامه گردشگری سلامت نتایج مثبت و خوبی را به همراه خواهد داشت.

وی همچنین ضمن تقدر از مسئولان عراقی برای لغو روادید در اربعین حسینی سال جاری گفت: در صورت امکان جمهوری اسلامی ایران نیز در عملی متقابل برای زائران عراقی در روزهای برگزار مراسم شهادت امام رضا(ع) انجام خواهد داد.

معاون وزیر خارجه ایران در امور کنسولگری و پارلمانی اظهار کرد: سال گذشته حدود دو میلیون عراقی وارد کشورمان شدند و ایرانی های زیادی نیز برای زیارت به عراق رفتند و همین حجم رفت و آمدها می طلبد تا در صورت فراهم شدن شرایط قوانین بین این دو کشور در راستای سهولت بیشتر پیش برود.

وی افزود: در حال حاضر ما برای ویزای عراق ۱۵ یورو می دهیم و آنها بین ۴۰ تا ۶۰ دلار که امیدوارم در صورت رفتار متقابل این شرایط روز به روز به سمت آسانتر شدن پیش برود.