انحلال شورایعالی فناوری اطلاعات در نوبت طرح در مجلس

دکتر محمد سلیمانی در گفتگو با خبرنگار مهر، با تاکید براینکه کلیات طرح ادغام شورایعالی فناوری اطلاعات در شورایعالی فضای مجازی به تصویب نمایندگان کمیسیون صنایع و معادن مجلس رسیده است افزود: این طرح در راستای اصلاح قوانین و اختیارات شورای عالی فناوری اطلاعات و حل موازی‌کاری این شورا با شورای عالی فضای مجازی در دستور کار قرار گرفته که قرار است در صحن علنی مجلس مطرح شود.

وی با بیان اینکه هم اکنون این طرح در نوبت طرح در صحن علنی قرار دارد، ادامه داد: هم اکنون به دلیل بررسی بودجه 94 سایر موضوعات در صحن علنی مطرح نمی شود و به نظر می رسد این طرح پس از بررسی بودجه، در دستور کار برای بررسی و تصویب در صحن علنی قرار گیرد.

به گزارش مهر، اواخر مهرماه امسال کلیات طرح ادغام شورای عالی فناوری اطلاعات در شورای عالی فضای مجازی و حذف ماده (4) قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با 17 رای موافق و 7 رای مخالف به تصویب نمایندگان عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس رسید.

در جریان بررسی کلیات این طرح، 3 نفر موافق، سه نفر مخالف، 4 نفر از دستگاههای دیگر و دیوان محاسبات و شورای عالی فضای مجازی، نماینده دولت و یک عضو شورایعالی فناوری اطلاعات و نمایندگانی از مرکز پژوهشهای مجلس نیز حضور داشتند که در نهایت با استناد به تاکیدات مقام معظم رهبری و استدلال های مطرح شده کلیات طرح ادغام شورای عالی فناوری اطلاعات در شورای عالی فضای مجازی رای آورد.

براین اساس قرار است کلیه وظایف، امکانات، تجهیزات و بودجه شورایعالی فناوری اطلاعات که زیرمجموعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است به شورای عالی فضای مجازی منتقل شود؛ نمایندگان موافق این ادغام، ایجاد وحدت رویه در تصمیم سازیها و تصمیم گیری ها در حوزه فضای مجازی کشور را از جمله دلایل تصویب این طرح عنوان کردند.

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تاکنون درباره این طرح واکنشی نشان نداده است.