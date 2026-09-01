ضعف آنتن دهی تلفن همراه در کرمان؛ خبری از فیبرنوری نیست

خبرگزاری مهر – گروه استان ها: مشکل قطعی اینترنت و ضعف آنتن‌دهی تلفن همراه در کرمان به یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌های مردم این شهر تبدیل شده است.

بر اساس تماس های مردم با خبرگزاری مهر و مشاهدات میدانی، این معضل نه تنها در نقاط دورافتاده و روستایی، بلکه در مراکز مهم شهر کرمان نیز مشاهده می‌شود.

این در حالیست که با قطع شدن سهمیه بندی برق در محله های کرمان اینترنت و انتن دهی تلفن هم مختل می شود

فرماندار کرمان نیز قطعی اینترنت و ضعف آنتن‌دهی تلفن همراه، را جزو بیشترین موارد نارضایتی مردم کرمان اعلام کرده است.

از سوی دیگر در حالی که چند ماه قبل عملیات حفاری در شهر کرمان برای راه اندای فیبر نوری نیز انجام شد و علمک های آن با جعبه های قرمز رنگ بر در و دیوار شهر نصب شد، اما عملا در بسیاری از مناطق شهر خبری از فیبر نوری نیست.

برای رفع این مشکلات، کارگروه تخصصی در استان کرمان تشکیل شده و تاکنون چندین جلسه با حضور مدیران ارشد استان، همراه اول، مخابرات و اداره کل ارتباطات برگزار شده است و گفته می شود بر اساس تعهد دستگاه‌های متولی، تلاش می‌شود مشکلات آنتن‌دهی در نقاط شناسایی‌شده در بازه زمانی سه‌ماهه برطرف شود.

آمارهای موجود نشان می‌دهد که از مجموع روستاهای بالای ۲۰ خانوار، همچنان ۴۰۷ روستا فاقد پوشش اینترنتی هستند.

همچنین حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد از مناطق عشایری استان کرمان نیز فاقد پوشش تلفن همراه هستند که این ارقام، ابعاد گسترده محرومیت ارتباطی در استان را آشکار می‌کند.

برای حل مشکلات ارتباطی تلاش می کنیم

استاندار کرمان نیز در خصوص آنتن دهی تلفن همراه در کرمان چندی قبل در گفتگو با مهر اعلام کرد: در زمینه ارتباطات استان با عقب ماندگی مواجه است و باید تلاش شود هر چه زودتر این مشکلات رفع شود.

محمد علی طالبی، رفع این مشکلات را وابسطه به اختصاص منابع مالی دانسته و گفت: پیگیری های لازم برای رفع این مشکل در حال انجام است و باید تلاش کرد در مسیر توسعه زیر ساخت های ارتباطی در کرمان حرکت کنیم.

علاوه بر مشکلات زیرساختی، عواملی مانند مشکلات فنی تجهیزات و خراب شدن باتری سایت‌های مخابراتی نیز به عنوان بخشی از موانع توسعه ارتباطات در کرمان مطرح شده است.

همچنین اختلال در شبکه ارتباطی، فعالیت‌های روزمره و اقتصادی مردم از جمله استفاده از کارتخوان‌ها را نیز تحت تأثیر قرار داده است که نشان از پیوند عمیق این مشکل با معیشت و زندگی روزمره شهروندان دارد.

با وجود تشکیل کارگروه‌های تخصصی و برگزاری جلسات متعدد، شهروندان کرمانی همچنان با این معضل روزمره دست‌وپنجه نرم می‌کنند و وعده‌های داده‌ شده هنوز به نتیجه ملموسی نرسیده است.

انتظار می‌رود دستگاه‌های متولی با برنامه‌ریزی دقیق‌تر و نظارت مستمر، هرچه سریع‌ تر نسبت به رفع این مشکلات اقدام کنند تا زیرساخت‌های ارتباطی کرمان به جایگاه شایسته خود بازگردد و دیگر شاهد نارضایتی روزافزون مردم نباشیم.

فرماندار کرمان خواستار رفع مشکلات ارتباطی شد

ناپایداری شبکه اینترنت و ضعف پوشش‌دهی تلفن همراه، از یک معضل فنی فراتر رفته و به یکی از سه مورد اصلی نارضایتی عمومی در شهرستان کرمان تبدیل شده است.

در همین راستا، مقام عالی اجرایی شهرستان کرمان با فعال‌سازی سازوکارهای نظارتی ویژه، از تعیین مهلت سه‌ماهه به اپراتورها و دستگاه‌های متولی برای رفع کامل نقاط کور ارتباطی خبر داد.

حبیب‌الله خنجری، فرماندار کرمان، با اشاره به پایش‌های مستمر «قرارگاه رصد نارضایتی‌های مردمی» که فرمانداری نیز عضویت فعال در آن دارد، تأکید کرد که اختلالات ارتباطی یک مشکل محدود به مناطق دورافتاده یا حاشیه‌ای نیست و شواهد میدانی و گزارش‌های واصله حاکی از آن است که حتی در نقاط مرکزی شهر افت شدید کیفیت یا قطعی آنتن‌دهی ثبت شده است؛ موضوعی که نشان‌دهنده گستردگی آسیب‌های زیرساختی و نیاز به مداخله فوری است.

وی گفت: برای برون‌رفت از این وضعیت، «قرارگاه شهید لاریجانی» به‌عنوان یک بازوی عملیاتی فعال در استان کرمان مأموریت یافته است.

خنجری، که دبیری پایش تصویری استان کرمان در این قرارگاه را بر عهده دارد، از برگزاری سه نشست تخصصی و فشرده در این زمینه خبر داد و گفت: در آخرین جلسه که شنبه هفته قبل برگزار شد، مدیران ارشد استانی به همراه نمایندگان شرکت‌های ارتباطی و مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان حضور یافتند و خروجی این تعاملات، تشکیل یک کارگروه تخصصی عارضه‌یابی بود که مأموریت دارد نقاط دارای ضعف آنتن‌دهی را در سطح شهرستان شناسایی و برای هر مورد، راهکار مهندسی مشخص تدوین کند.

فرماندار کرمان بیان کرد: بررسی‌های این کارگروه نشان می‌دهد که ریشه این اختلالات چندوجهی است و در برخی موارد، تأخیر در زنجیره تأمین و نصب باتری‌های پشتیبان دکل‌ها عامل مشکل است؛ اما در موارد متعدد دیگر، پدیده سرقت باتری و تجهیزات فعال مخابراتی، به عامل اصلی قطعی‌های ناگهانی تبدیل شده است که پیگیری امنیتی و حقوقی آن با جدیت در دستور کار قرار گرفته است.

وی گفت: تسریع در رفع این موانع، به‌ویژه برای مناطق روستایی و کوهستانی، یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر است و با نزدیک شدن به نیمه دوم سال و تشدید شرایط خاص جوی در این مناطق، هرگونه اختلال در ارتباطات می‌تواند فرآیند مدیریت بحران و امدادرسانی را با مخاطره جدی مواجه کند.

وی ادامه داد: از سوی دیگر، تغییر الگوی معیشت در روستاها، وابستگی به اینترنت را به یک نیاز حیاتی تبدیل کرده است و امروزه کسبه و فعالان اقتصادی در دورافتاده‌ترین نقاط شهرستان نیز برای تداوم فعالیت خود، به‌طور کامل به دستگاه‌های کارت‌خوان متکی هستند، بنابراین، قطع شدن شبکه، دیگر تنها به معنای عدم امکان برقراری تماس صوتی نیست، بلکه به معنای فلج شدن چرخه مبادلات مالی و خدمات‌رسانی روزمره به مردم است.

فرماندار کرمان با تأکید بر تعهدات شفافی که از سوی دستگاه‌های متولی ارائه شده است، خاطرنشان کرد: بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، مقرر است ظرف یک بازه زمانی سه‌ماهه، نقاط کور شناسایی‌شده در سطح شهرستان به حداقل ممکن برسد و پایداری شبکه به سطح مطلوب بازگردد. این کارگروه به‌صورت هفتگی پیشرفت فیزیکی این تعهدات را رصد خواهد کرد.

اپراتورها باید شبکه را تقویت کنند

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان کرمان در خصوص پایداری شبکه در کرمان با تشریح آخرین وضعیت این حوزه، تصویری دوگانه از پیشرفت‌های کمی و چالش‌های کیفی ارائه کرد.

آزاده تاج‌الدینی، گفت: بر اساس آمارهای رسمی، هم‌ اینک ۲ هزار و ۳۹۲ روستا در استان کرمان که معادل ۸۵.۷ درصد از سکونتگاه‌های دارای بیش از ۲۰ خانوار هستند، به اینترنت پرسرعت مجهز شده‌اند که این دستاورد حاصل احداث ۶۱۰ کیلومتر شبکه فیبر نوری روستایی است.

وی افزود: به‌طور خاص، در دوره دولت چهاردهم، با راه‌اندازی ۱۸۸ سایت جدید، ۴۹۸ روستای بالای ۲۰ خانوار به شبکه ملی اطلاعات متصل شده‌اند. با این حال، هنوز ۴۰۷ روستای فاقد پوشش اینترنتی در استان باقی مانده که رفع این محرومیت دیجیتالی در دستور کار فوری وزارتخانه قرار دارد.

وی افزود: در بخش سرمایه‌گذاری، استان کرمان موفق به کسب رتبه دوم کشور در جذب اعتبارات ملی حوزه ارتباطات شده است که تمامی این منابع مستقیماً صرف توسعه زیرساخت‌ها شده است و برای نمونه، تجهیز ۵۵ روستا به اینترنت پرسرعت با اعتباری بالغ بر ۴۳۳ میلیارد تومان و اجرای ۱۲۰ کیلومتر فیبر نوری روستایی با هزینه ۷۲ میلیارد تومان از جمله پروژه‌های اخیر است.

وی ادامه داد: مجموع پروژه‌های بهره‌برداری‌شده از اواخر سال گذشته تاکنون بیش از یک‌ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود و طی هفته دولت نیز پنج پروژه جدید با اعتباری مشابه در این حوزه به چرخه خدمت‌رسانی اضافه خواهد شد.

وی گفت: با وجود اینکه تمامی ۸۵ شهر استان کرمان به فناوری نسل سوم و چهارم تلفن همراه مجهز شده‌اند و ۹۵ درصد از جاده‌های استان تحت پوشش شبکه قرار دارند، اما هنوز ۴۷۰ کیلومتر از شریان‌های مواصلاتی کرمان در وضعیت «نقطه کور» مخابراتی قرار دارد و نیازمند توسعه فوری دکل‌ها و تجهیزات ارتباطی است.

جدیت در پیگیری این نقایص زیرساختی به حدی است که فراتر از جلسات اداری، نهادهای نظارتی نیز وارد عمل شده‌اند و در همین راستا، مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان کرمان تأیید کرد که رفع مشکلات آنتن دهی با جدیدت دنبال می شود.

تاج الدینی، افزود: به منظور خدمت رسانی مطلوب‌تر به مردم در سطح استان کرمان، شبکه‌های تلفن همراه در استان نیازمند تقویت از سوی اپراتورها است.

انتظار می رود با همکاری دستگاه های متولی و پیگیری مدیریت ارشد استان برای تامین اعتبار زمینه رفع مشکلات ارتباطی در استان هر چه زودتر برطرف شود.