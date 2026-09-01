تشکیل میزهای مطالعات جنگ و اعتراضات اجتماعی در مؤسسه مطالعات فرهنگی

به گزارش خبرنگار مهر، محمدتقی کرمی، رئیس مؤسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، در مراسم رونمایی از مجموعه ۱۲ جلدی «تجربه‌های جهانی بازسازی پساجنگ» که با حضور وزیر علوم برگزار شد، گفت: مؤسسه به عنوان بازوی مطالعات اجتماعی وزارت علوم عمل می‌کند و وزارت علوم نیاز دارد نهادی داشته باشد که موضوعات تحلیلی و سیاستی را به این وزارتخانه ارائه کند.

وی افزود: ما تلاش کردیم این زمینه را ایجاد کنیم. تجربه دو جنگ و اعتراضات دی‌ماه باعث شد دو میز «اعتراضات اجتماعی» و «مطالعات جنگ» در مؤسسه تشکیل شود و در هر دو میز تلاش کردیم گزارش‌های تحلیلی خودمان را به وزارت علوم ارائه کنیم.

کرمی ادامه داد: در میز مطالعات جنگ اقداماتی انجام دادیم که یکی از آنها تهیه ژورنال‌های علمی پژوهشی در خصوص جنگ است.

وی افزود: چهار مجله علمی پژوهشی جنگ آماده انتشار است. همچنین حمایت از گفت‌وگوها و نشست‌های انجمن‌های علمی درباره جنگ، طراحی ۲۵ پژوهش کوچک‌مقیاس درباره جنگ و انتشار پنج جلد جستار جنگ که زیر چاپ است، از دیگر اقدامات این مؤسسه به شمار می‌رود.

رئیس مؤسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم گفت: یک مجموعه ۱۰ جلدی در خصوص توسعه ادبیات جنگ سفارش داده‌ایم که تا بهمن‌ماه آماده انتشار است.

وی در پایان اظهار کرد: آخرین اقدامات ما، مشارکت در پروژه ۱۲ جلدی «تجربه‌های جهانی بازسازی پساجنگ» است.