«طرح نظارتی ویژه مدارس» خراسان رضوی آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، سید مرتضی مدنی صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران از آغاز «طرح نظارتی ویژه مدارس» هم‌زمان با فرارسیدن سال تحصیلی جدید خبر داد و اظهار کرد: این طرح از ابتدای شهریورماه آغاز شده و تا دهم مهرماه ادامه خواهد داشت و هدف اصلی آن ایجاد آرامش خاطر خانواده‌ها در خریدهای مقدماتی سال تحصیلی و کنترل بازار در روزهای پرمصرف شهریور است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان خراسان رضوی تأکید کرد: در این بازه زمانی، قضات نظارتی تعزیرات حکومتی به همراه بازرسان دستگاه‌های نظارتی به‌صورت مستمر در بازارها، فروشگاه‌های بزرگ و واحدهای صنفی مرتبط با مدارس درقالب گشت ها مشترک حاضر می‌شوند تا هرگونه گران‌فروشی، احتکار و کم‌فروشی در همان ابتدا شناسایی و با متخلفان برخورد قانونی شود.

وی، محورهای اصلی این طرح نظارتی را چهار محور دانست و گفت: نظارت بر قیمت و کیفیت نوشت‌افزار، کنترل تولید و عرضه لباس فرم مدارس، بررسی تعرفه‌ها و هزینه‌های سرویس مدارس و نیز پایش شهریه‌های مدارس.

به گفته مدنی، کنترل بازار و جلوگیری از سوءاستفاده سودجویان در روزهای پایانی شهریور که اوج خرید خانواده‌هاست، در اولویت نخست این طرح قرار دارد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان خراسان رضوی همچنین بر حمایت از بازار داخل و تولیدات ایرانی تأکید کرد و گفت: عرضه کالاهای ایرانی با کیفیت و قیمت مناسب باید در دستور کار واحدهای صنفی قرار گیرد و نظارت‌ها به‌گونه‌ای انجام می‌شود که تولیدکنندگان داخلی دچار اختلال نشوند، اما هیچ امکانی برای دور زدن قانون و قیمت‌گذاری غیرمتعارف برای متخلفان باقی نماند.

وی گفت: اجرای این طرح با همراهی سایر دستگاه‌های نظارتی از جمله وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) و اتاق اصناف در دستور کار قرار گرفته است. این همکاری بین‌دستگاهی باعث می‌شود علاوه بر برخوردهای قضایی تعزیرات حکومتی، پیشگیری و آگاهی‌بخشی به واحدهای صنفی نیز به‌صورت هم‌زمان انجام شود.

مدنی بار دیگر بر برخورد قاطع و بدون اغماض با متخلفان تأکید کرد و افزود: هیچ واحد صنفی یا فروشگاهی مجاز به گران‌فروشی، احتکار کالاهای مدرسه یا دریافت هزینه‌های غیرمتعارف از اولیا نیست و پرونده تخلفات در کوتاه‌ترین زمان ممکن در شعب تعزیرات رسیدگی و حکم صادر می‌شود.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان خراسان رضوی از مردم و اولیای دانش‌آموزان خواست تا در صورت مشاهده هرگونه تخلف از جمله گران‌فروشی، احتکار، کم‌فروشی یا دریافت هزینه‌های غیرمتعارف، موارد را از طریق سامانه تلفنی ۱۲۴ بازرسی صمت و شکایات خود را از طریق سامانه اینترنتی تعزیرات به نشانی tazirat135.ir ارسال کنند.

وی افزود: تمام گزارش‌های مردمی با قید فوریت بررسی و به نتیجه خواهد رسید و این همکاری مردمی، نقش مهمی در شناسایی و برخورد با متخلفان خواهد داشت.