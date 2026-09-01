محمد زاهدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: از مجموع تولیدات کشاورزی استان مرکزی، یک میلیون و ۸۰۰ هزار تن به محصولات زراعی و ۶۰۰ هزار تن به محصولات باغی اختصاص دارد.

وی افزود: در استان مرکزی با مصرف سالانه ۱.۴ میلیارد مترمکعب آب کشاورزی، بهره‌وری مصرف آب به ۱.۷ کیلوگرم محصول در هر مترمکعب رسیده است.

زاهدی تصریح کرد: سال گذشته بیش از ۵ هزار تن بذر گواهی‌شده و ۱۰۰ تن بذر سایر محصولات تولید و بیش از ۶۶ هزار تن کود شیمیایی یارانه‌ای در استان مرکزی تأمین و توزیع شد.

وی ادامه داد: بیش از ۷ میلیارد تومان یارانه نهاده‌های کشاورزی و حدود ۱۵۰ میلیارد تومان تسهیلات خرید و فرآوری بذر اختصاص یافت و با توسعه آبیاری نوین، ۶۰ میلیون مترمکعب آب صرفه‌جویی شد.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی تاکید کرد: بیش از ۹۰ هزار هکتار از اراضی تحت حمایت طرح پایداری تولید قرار گرفت و سالانه ۶۰۰ هزار تن محصولات باغی و ۳۲۰ میلیون شاخه گل با ارزش صادراتی ۲۰ میلیون دلار تولید می‌شود.

وی افزود: تولید محصولات سبزی و صیفی گلخانه‌ای به ۷۸ هزار تن با ارزش حدود ۱۵ میلیون دلار و تولید قارچ به ۵ هزار تن در سال رسیده است.

زاهدی بیان کرد: تأمین ۲۰ هزار اصله نهال و سرشاخه و اختصاص یک میلیارد تومان برای نوسازی گلخانه‌های ۳۲۰ هکتاری انجام و کشت گیاهان دارویی در ۸۵۰۰ هکتار و توسعه باغات داربستی انگور در ۳۵۰ هکتار دنبال شد.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی گفت: بیش از ۱۵۵ هزار هکتار از اراضی تحت نظارت عوامل زیان‌رسان قرار گرفت و در ۱۰۹ هزار هکتار عملیات مبارزه با علف‌های هرز و آفات انجام شد.

وی تصریح کرد: خرید گندم استان مرکزی با افزایش ۳۳ هزار تنی نسبت به سال گذشته به ۲۰۱ هزار تن رسیده و پیش‌بینی می‌شود این میزان تا پایان فصل خرید به ۲۲۰ هزار تن افزایش یابد.