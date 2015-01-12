توسعه پالایشگاه گاز ایلام کلید خورد/ پالایش ۱۰ میلیون مترمکعب گاز

به گزارش خبرنگار مهر، استان ایلام در غربی ترین نقطه ایران دارای منابع عظیم نفت و گاز است و تقریبا ۱۱ درصد منابع گازی کشور در این استان قرار دارد و از این حیث در رده دوم کشوری و به لحاظ چهار درصد ذخیره نفت در رده چهارم کشوری قرار دارد.

هم اکنون پروژه های عظیمی در استان ایلام در زمینه نفت و گاز در حال اجرا است که یکی از این پروژه ها پالایشگاه گاز ایلام است که روزانه ۶.۸ میلیون مترمکعب گاز در آن پالایش می شود و بخش مهمی از نیازهای گاز کشور را پاسخ می دهد.

عملیات اجرایی این طرح گازی از سال ۸۲ آغاز شد و پس از گذشت پنج سال در دی‌ماه سال ۸۶ بهره‌برداری آزمایشی آن شروع شد.

پالایشگاه گاز ایلام با هدف تامین گاز خانگی استان، خوراک پتروشیمی ایلام، شیرین‌سازی گاز ترش مناطق بیجار و کمانکوه، تقویت فشار گاز غرب کشور و اشتغال‌زایی جوان استان ایلام و در نهایت رونق اقتصادی منطقه اجرایی شد.

برای توسعه فعالیت گازی در کشور قرار بود سه سال پیش فاز دوم پالایشگاه گاز ایلام آغاز شود ولی این اتفاق مهم در کشور رخ نداد و حالا بعد از سه سال دوباره طرح توسعه پالایشگاه گاز یا همان فاز دوم پالایشگاه آغاز شده است.

سرمایه گذاری خارجی برای توسعه پالایشگاه گاز ایلام

محمدرضا مروارید استاندار ایلام در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: وزارت نفت برنامه های عظیمی برای توسعه فعالیتهای نفتی و گازی در استان ایلام دارد چرا که این استان مملو از منابع عظیم نفت و گاز است.

وی بیان داشت: هم اکنون ذخائر ارزشمند گاز و نفت دراستان ایلام مورد توجه وزارت نفت قرار گرفته و طرحهای بسیار هم در حال اجراست که از جمله آن پالایشگاه گاز ایلام است.

این مسئول عنوان کرد: دولت و وزارت نفت درصدد هستند توسعه پالایشگاه گاز ایلام را به زودی آغاز کنند که در فاز دوم ظرفیت پالایشگاه گاز به ۱۰ میلیون مترمکعب گاز پالایش در روز می رسد.

مروارید تصریح کرد: به طور قطع این پروژه نقش مهمی در توسعه استان و تحول عظیم گازی در کشور دارد و در نظر داریم در اشتغال نیروهای بومی را در اولویت قرار دهیم.

وی بیان داشت: سرمایه گذاری های کشورهای خارجی در این طرح نوید آینده ای روشن برای سرمایه گذاری های بیشتر در بخش نفت و گاز را دارد چراکه به طور قطع این طرح ها کاملا دارای توجیه اقتصادی هستند.

استاندار ایلام طرح توسعه پالایشگاه گاز ایلام را یکی از مهمترین دستاوردهای دولت در استان خواند و افزود: اجرای این طرح با توجه به منابع عظیم گاز در تنگه بیجار بسیار ضروری بوده و روند تولید گاز در کشور نیز افزایش چشمگیری می یابد.

مروارید همچنین روز گذشته در گفتگویی عنوان کرد: توسعه پالایشگاه گاز ایلام جزو پروژه هایی است که ۴۰ شرکت خارجی درنظر دارند بر روی آنهاسرمایه گذاری کنند. با پیگیری هایی که از سوی شرکت ملی گاز ایران صورت گرفته از کشورهای کانادا، استرالیا، ژاپن، کره، مالزی، روسیه، چین و ... درصنعت گاز ایران سرمایه گذاری می کنند که پروژه توسعه و گسترش پالایشگاه گاز ایلام ازجمله پروژه هایی است که در فهرست سرمایه گذاری های این ۴۰ شرکت قرار دارد.

وی با اشاره به برگزاری جلسات بسیار با این شرکت ها و پیگیری های مستمر با شرکت ملی گاز ایران تصریح کرد: شرکت ملی گاز هم اکنون در حال مذاکره در مورد نحوه کار با این شرکتها ست.

مروارید حوزه فعالیت این شرکت ها را در لوله سازی، توسعه پالایشگاه و ایستگاه های تقویت فشار گاز اعلام کرد.

وی افزود: بدون شک نفت و گاز دو ظرفیت مهم استان ایلام برای سرمایه گذاری و رفع مشکل بیکاری استان ایلام است که در این راستا این مهم در دستور کار مسئولان ارشد کشوری و استانی قرار گرفته است.

مجوز ساخت پالایشگاه گاز "ایلام ۲" صادر شد

روز گذشته نیز خبری در رسانه های کشور مبنی بر صدور مجوز ساخت پالایشگاه گاز "ایلام ۲" (تنگ بیجار) منتشر شد و گفته شد در حالی این مجوز صادر شده است که پیش از این مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران اعلام کرده بود که اجرای این طرح اواخر پاییز سال ۱۳۹۰ آغاز می‌شود.

ایلام در آستانه تحول بزرگ اشتغال و تولید است

علی محمد احمدی نماینده مردم ایلام در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: باید گفت با بهره برداری از این طرح میزان تولید و اشتغال در استان افزایش چشمگیری خواهد یافت.

وی بیان داشت: هم اکنون تمام مراحل سرمایه گذاری در پالایشگاه گاز ایلام برای توسعه فاز دوم به اتمام رسیده و به زودی کار توسعه آغاز می شود.

این نماینده بیان داشت: توسعه پالایشگاه ایلام به رونق تولید و اشتغال کمک فراوانی خواهد کرد و اگر سرمایه گذاری در طرحهای پایین دستی نیز صورت گیرد به طور قطع تحولی بزرگ در استان و کشور رخ خواهد داد.

وی بیان داشت: منابع عظیم نفت و گاز در استان محرومی مثل ایلام به طور قطع باعث تحول در توسعه استان می شود و سرمایه گذاری بخش خصوصی و دولت در پروژه های نفتی و گاز استان بسیار حایز اهمیت است.

تیر ماه سالجاری با مصوبه هیات دولت دهم مجوز ساخت فاز دوم طرح توسعه پالایشگاه گاز ایلام صادر شد که در صورت تکمیل و بهره‌برداری از این طرح ظرفیت تولید گاز این مجتمع پالایشگاهی به ۱۰ میلیون مترمکعب در روز افزایش می‌یابد.



پالایشگاه گاز ایلام در دو فاز طراحی شده است که در فاز نخست آن از هفت میلیون متر مکعب گاز ترشی که روزانه وارد آن می شود، ۵.۸ میلیون متر مکعب آن شیرین‌سازی و برای تامین گاز استان‌های کرمانشاه و ایلام به خطوط انتقال تزریق می‌شود. ظرفیت این پالایشگاه در فاز دوم به ۱۰ میلیون مترمکعب گاز ترش افزایش خواهد یافت.

این استان با دارا بودن ذخائر ۱۴ تریلیون مترمکعبی گاز، استعدادها، ظرفیت ها و قابلیت های بی ‏نظیری دارد و توسعه میادین نفتی، تسریع در روند پروژه های نفتی استان مثل پالایشگاه نفت، پتروشیمی دهلران، پتروشیمی ایلام، فاز دوم پالایشگاه گاز ایلام و توسعه میادین نفتی مشترک از برنامه های دولت در استان ایلام است.