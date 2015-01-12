علی جعفری مدیر برنامه‌های احسان خواجه‌امیری در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر گفت: خوشبختانه طبق برنامه ریزی های انجام گرفته هم اکنون در مرحله چاپ آلبوم قرار داریم و اگر مشکل خاصی پیش نیاید این اثر موسیقایی که با عنوان «پاییز تنهایی» توسط شرکت آوای هنر تهیه و تولید شده است، هفته آینده روانه بازار موسیقی می‌شود.

وی ادامه داد: در آلبوم جدید احسان خواجه امیری افرادی چون روزبه بمانی، زهرا عاملی و حسین غیاثی به عنوان ترانه سرا و هنرمندانی چون علیرضا کهن دیری، سعید زمانی، هومن نامداری، سعید زمانی، معین راهبر، بهروز علیاری، مهرداد نصرتی، آرون حسینی در بخش آهنگسازی و تنظیم با خواجه امیری همکاری داشته اند.

جعفری عنوان کرد: «پاییز تنهایی» بعد از آلبوم های «من و بابا»، «سلام آخر»، «یه خاطره از فردا»، «فصل تازه»، «برای اولین بار»، «عاشقانه‌ها» تازه‌ترین اثر احسان خواجه‌امیری به حساب می آید که این این آلبوم تحت امتیاز موسسه فرهنگی هنری «آوای هنر» به مدیریت محمد جلیل پور روانه بازار موسیقی کشور خواهد شد. شرکت «هنر اول» نیز وظیفه پخش و توزیع این اثر را در بازار موسیقی کشور به عهده دارد.

وی همچنین به مراحل اماده سازی و تولید جدیدترین آلبوم رضا صادقی اشاره کرد و گفت: این آلبوم که هم اکنون در مرحله اخذ مجوز است به احتمال فراوان بیستم بهمن ماه امسال منتشر می شود. در این آلبوم موسیقایی که با عنوان «فقط گوش کن» به دفتر موسیقی وزارت ارشادبرای دریافت مجوز ارسال شده و ما نزدیک به 15 تراک را به وزارت ارشاد تحویل دادیم و البته هنوز هم مشخص نیست که چه تعداد از آن در آلبوم قرار خواهد گرفت.

جعفری تصریح کرد: خوشبختانه از وقتی تعدادی از هنرمندان و دوستان رضا صادقی آلبوم جدید او را شنیده اند، با بازتاب های بسیار خوبی مواجه شدیم که تصور می کنم بتواند نتیجه یک زحمت شبانه‌روزی برای تولید آلبومی با کیفیت باشد اما به هر ترتیب این مردم هستند که باید کار را بپسندند.

مدیر برنامه های رضا صادقی درباره کنسرت‌های داخل و خارج از کشور این خواننده پاپ نیز بیان کرد: از بهمن ماه در شهرهای اصفهان، اهواز، ماهشهر، دزفول، کرمان، زاهدان، بوشهر، ساری، اراک، رشت و محمود آباد کنسرت هایی برگزار می کنیم. ضمن اینکه در همین ایام برای برگزاری چند برنامه در اروپا گروه اجرایی به کشورهای آلمان، سوئد و هلند سفر خواهند کرد.