فضای مجازی فرصتی مغفول/ مقاومت بی فایده در مقابل تکنولوژی

به گزارش خبرنگار مهر، در دوره ای که اینترنت، شبکه و مخابرات دیجیتال جهانگیر شده و در حال تغییر دادن روابط شغلی، اجتماعی و خانوادگی کاربران این فضا و تمامی افراد حقیقی که با این کاربران در تماس هستند می باشد؛ اگر این فرصت ها و چالش ها به درستی شناسایی شوند، می توانند در جهت اهداف جوامع، دولت ها و انسان ها استفاده شوند.

متاسفانه در کشور ما در ابتدای ورود هرپدیده جدید نگاه های تنگ نظرانه، موجب می شود تا مزایا و فرصت های پدیده ها و تکنولوژی های نو ندیده گرفته شود و این تکنولوژی ها، ابزارهای وحشتناکی معرفی شوند که جز آسیب زدن به بنیان جامعه و خانواده هدفی ندارند.

یکی دیگر از مشکلات بزرگی که در ارتباط با فضای مجازی در کشور ما دیده می شود، نبود تخصص وآگاهی در مورد این فضا و کارکردهایش در بین مردم و مدیران می باشد. پس از به کاربردن لفظ فضای مجازی اولین موضوعی که به ذهن اکثر مردم و حتی مسئولان مخاطره می شود شبکه های اجتماعی است و از آنجا که این شبکه ها هم به عنوان ابزارهایی آسیب زا به بخشی از جامعه معرفی شده اند، مبارزه و دوری از آنها که در نهایت دوری از فضای مجازی را به دنبال دارد، در دستور کار قرار می گیرد.

این در حالیست که شبکه های اجتماعی تنها قسمتی از فضای مجازی هستند، کارکردهای بزرگتری که فضای مجازی در اختیار کاربران قرار می دهد، ایجاد کسب و کار، تحصیلات، خدمات و دنیای نوین می باشد که متاسفانه در کشور ما هنوز از کارکردهای متنوع فضای مجازی استفاده بهینه نشده و ما هنوز در حال مقابله با دشمن فرضی به نام فضای مجازی هستیم.

مشاور وزیر ورزش و جوانان در حوزه جوانان بیان کرد: متاسفانه هم اکنون در کشور رویکرد به فضای مجازی مثبت نیست و این فضا یک ابزار ی که انواع توطئه ها و ناهنجاری را به ارمغان می آورد؛ معرفی می شود.

محمدرضارستمی ادامه داد: این برخورد در ابتدای ورود تکنولوژی های مختلف مثل رادیو، تلویزیون، ویدئو و ماهواره هم صورت گرفته و موجب شده تا کشور از فرصت های ایجاد شده توسط این تکنولوژی ها در شروع به کارشان محروم بماند.

۸۹ درصد کاربران فضاهای مجازی را جوانان شکیل می دهند

وی ادامه داد: با همه تبلیغات و مبارزه های منفی صورت گرفته نسل جوان راه خودش را می رود و هم اکنون ۸۹ درصد از کاربران شبکه های مجازی را جوانان تشکیل می دهند.

رستمی گفت: روزانه ۲۰ میلیون ایرانی دو ساعت از وقت خود را صرف بازی های آنلاین می کنند و اگر ما برنامه ای برای این کاربران نداشته باشیم قطعا سایر کشورها سود فراوانی به جیب خواهند زد.

وی ضمن برشمردن شمار عضویت کاربران ایرانی در شبکه های اجتماعی، افزود: هرچقدر شبکه های اجتماعی حرفه ای تر و تخصصی تر می شوند حضور کاربران ایرانی در آنها نیز کمرنگ می شود؛ به عنوان مثال بیشتر کاربران در فیسبوک و کمترین آنها در شبکه هایی نظیر لینکیدین عضو هستند.

رستمی اظهار کرد: استفاده تفریحی از فضای مجازی که تنها منجر به استفاده از شبکه های اجتماعی شده یکی از چالش های پیش روی کشور است و دولت برنامه هایی برای افزایش ارتقای استفاده از کارکردهای فضای مجازی دارد.

طرح توانمندسازی جوانان در حوزه کسب و کار مجازی تا پایان سال تصویب می شود

مشاور وزیر ورزش و جوانان در حوزه جوانان بیان کرد: یکی از مهمترین برنامه های وزارت ورزش و جوانان، توانمندسازی جوانان در زمینه کسب و کار مجازی می باشد و طرح ملی این موضوع تهیه و به شورای عالی اشتغال فرستاده شده و در صورت تصویب سال آینده به مرحله اجرا خواهد رسید.

وی ادامه داد: سیاست گذاری و برنامه ریزی برای توسعه محصولات و خدمات مجازی، بررسی فرصت ها و چالش های فرهنگی و اجتماعی فضاهای مجازی و تصمیم گیری نسبت به مواجه فعال و خردمندانه با فضای مجازی از دیگر برنامه های دولت است.

وی ادامه داد: توسعه زبان فارسی در فضای مجازی، ارتقای سطح سواد رسانه ای، تولید محتوای ایرانی و اسلامی، توسعه ارتباطات جهانی جوانان در فضای مجازی، مشارکت اجتماعی جوانان در کمپین های آنلاین بومی، ملی و جهانی، توسعه مشارکت بخش خصوصی و نهادهای مدنی از مهمترین اهداف دولت می باشد.

از آنجاکه ایستادگی در برابر فضای مجازی ممکن نیست، تهدیدهای این فضا باید به فرصت تبدیل شوند

مدیرکل آموزش و پرورش استان مرکزی گفت: از آنجا که ایستادگی در برابر فضای مجازی ممکن نیست، توجه به توانمندسازی خانواده ها و جوانان برای استفاده بهینه از این فضا برای تبدیل تهدیدهای موجود به فرصت امری ضروری است.

شهریار فولادوند ادامه داد: استفاده از فضای مجازی که از سرعت بالا و تنوع دامنه داری برخوردار است؛ بیشتر توسط افرادی صورتی می پذیرد که در آستانه تحول بزرگ زندگی یعنی بلوغ قرار دارند.

وی ضمن تاکید دوباره بر توانمند سازی نوجوانان برای استفاده از فضای مجازی، اضافه کرد: اگر نوجوانان ما آموزش نبینند، از طرف این فضا هویت کاذب کسب می کنند و قداست ازدواج و خانواده برای آنها از بین می رود.

فولادوند ضمن برشمردن برنامه های انجام شده در آموزش و پرورش برای آگاهی نوجوانان، عنوان کرد: برگزاری نشست های آموزشی خانواده و پرسنل با حضور پلیس فتا، ارائه خدمات مشاوره ای گروهی به دانش آموزان برای دستیابی به مدارس عاری از خطر، برگزاری کارگاه های آموزشی در راستای استفاده مثبت از فضای مجازی از جمله اقدامات انجام شده در این سازمان برای ارتقای آگاهی نوجوانان و خانواده ها می باشد.

وی ادامه داد:همچنین در راستای توانمند سازی دانش آموزان گفتگوو نشست های متعددی با روحانیونی که در زمینه های علمی ورود پیدا می کنند برگزار شده است.

فولادوند اظهار کرد: تلاش ما این است که اگر نمی توانیم مسیر را متوقف کنیم، از فرصت های آن استفاده بهینه در راستای منافع اجتماعی و ملی به عمل آوریم.

وی بیان کرد: علاوه بر آسیب های اخلاقی فضای مجازی که درکمین جوانان است؛ آسیب هایی چون کلاهبرداری های اینترنتی یا ایجاد محیط های فساد نیز به وسیله فضای مجازی ایجاد می شود، که با پیشگیری می توان اکثر این موارد را به فرصت تبیدل کرد.

در آخر می توان گفت، فضای مجازی انقلاب قرن بیست و یکم است و گریز از آن امکان پذیر نمی باشد. آینده حکومت ها و جوامع در گرو چگونگی استفاده از فضای مجازی قرار گرفته و به جای دشمن انگاشتن این فضا بهتر است پژوهش های لازم در زمینه فضای مجازی انجام بگیرد تا کاربردهای مفیدی که این فضا در اختیار کاربرانش قرار می دهد، شناسایی شده و در جهت رشد جامعه به کار گرفته شود.

نباید فراموش کرد که ایستادگی ما در برابر تکنولوژی های دیگر نیز بی سرانجام و بیهوده بوده و هرچقدر مسئولین زودتر واقعیت های موجود را بپذیرند، در دستیابی به جامعه ای با شهروندان آگاه موفق تر خواهند بود.

گزارش از: لیلا حمزه خیرآبادی