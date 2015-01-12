۲۲ دی ۱۳۹۳، ۱۴:۰۴

خدمتگزار اعلام کرد:

صادرات انواع کالاهای یخچالی به کشورهای حاشیه خزر

امیرآباد - مدیر بنادر و دریانوردی و منطقه ویژه اقتصادی بندر امیر آباد گفت: از این پس انواع کالاهای یخچالی به کشورهای حاشیه خزر صادر می شود.

علی خدمتگزار در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه استان مازندران قطب تولید محصولات کشاورزی و دامی در کشور است، از اتخاذ تمهیدات و بستر سازی لازم برای صادرات محصولات کشاورزی استان به سایر کشورهای حاشیه دریای خزر به عنوان یکی از اولویت های مسئولان بندر یاد کرد.

وی با اشاره به تولید بالای انواع گوشت سفید و قرمز در کشور، خاطرنشان کرد: استقرار کانتینرهای یخچالدار در بندر امیر آباد امکان صادرات این نوع کالا را از بندر براحتی امکانپذیر کرده و موجبات رونق اقتصادی را در منطقه و کشور را فراهم آورده است.

خدمتگزار با اشاره به اینکه ایجاد زیرساختها و خدمات رسانی به صاحبان کالا و تجار یکی از رسالتهای اصلی سازمان بنادر است؛ از آمادگی کامل بندر امیر آباد برای پذیرش و صادرات این نوع کالا ها به کشورهای حاشیه ای دریای خزر خبر داد.

وی با بیان اینکه، با مشارکت بخش خصوصی ۱۰ کانتینر یخچالی ۴۰ فوت با قابلیت نگهداری انواع میوه، گوشت و سایر مواد غذایی در بندر مستقر شد، گفت: با استقرار کانتینرهای یخچالدار در بندر امیر آباد از این پس انواع کالای یخچالی از این بندر به کشورهای حاشیه دریای خزر صادر می شود.

مازندران سه بندر فعال در نوشهر، فریدونکنار و امیرآباد دارد.

