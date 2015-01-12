انتشار کتاب زرشناس درباره صادق چوبک

به گزارش خبرگزاری مهر، این کتاب در شمار مجموعه کتاب‌هایی قرار دارد که برای معرفی چگونگی تولد و تحول و تاثیرات مکتب‌های سکولار بر نویسندگان غربی و ایرانی توسط سروش منتشر می‌شود. از دیدگاه تحلیلی جریان فکری مزبور، به زندگی و آثار صادق چوبک، یکی از نویسندگان مشهور ایرانی می‌پردازد؛ نویسنده‌ای که متأثر از فضای فکری غربی در عرصه ادبیات فارسی قلم زده و نوشته‌های او مصداق نتایج تفکر عصر روشنگری و دوره پس از آن است.

کتاب «صادق چوبک کیست؟» در ۳ فصل مجزا جریان فکری و اعتقادی صادق چوبک را مورد بررسی قرار می‌دهد. فصل اول کتاب با عنوان ادبیات شبه مدرن ایران و مقام صادق چوبک به بیان باطن و ویژگی‌های ادبیان شبه مدرنیست ایران می‌پردازد و مقام صادق چوبک را در ادبیان شبه مدرنیست ایران مورد ارزیابی قرار می‌دهد.

فصل دوم کتاب به معرفی صادق چوبک به عنوان یک ملی‌گرا، لیبرال، روشن فکر و فن سالار می‌پردازد و جریان‌های فکری و اعتقادی این نویسنده را در آثارش مورد واکاوی قرار می‌دهد و فصل آخر کتاب خواننده با برخی از داستان‌های صادق چوبک از جمله مجموعه داستان‌های خیمه شب بازی، انتری که لوطی اش مرده بود، روز اول قبر، چراغ آخر و سنگ صبور آشنا می‌شود.

کتاب حاضر که از مجموعه کتاب های «بازخوانی فرهنگ و اندیشه مدرن» است در زیر مجموعه «داستان نویسان» نوشته شده و انتشارات سروش، مجموعه " درباره عصر روشنگری و جهان بینی آن" از زیر مجموعه «اندیشه ها و جریان های فکری» را منتشر و زیر مجموعه دیگر این انتشارات به نام «اندیشمندان» در مراحل نهایی انتشار قرار داده است.

چاپ نخست کتاب «صادق چوبک کیست؟» با ۱۷۶ صفحه جیبی، شمارگان هزار نسخه و قیمت ۷ هزار تومان عرضه شده است.