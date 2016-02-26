«درباره نیهیلیسم و سر تطّور آن» منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی انتشارات سروش، کتاب «درباره نیهیلیسم و سر تطّور آن» نوشته شهریار زرشناس به عنوان دومین جلد از مجموعه کتاب های «بازخوانی فرهنگ و اندیشه مدرن» زیر مجموعه «اندیشه‌ها و جریان‌های فکری»، توسط انتشارات سروش منتشر و راهی بازار نشر شد.

به لحاظ انواع روابطی که انسان‌ها با یکدیگر دارند سرنوشت آنان کاملا به هم گره خورده است از این رو هیچ ملتی نمی‌تواند بدون شناخت پیشینه فکری و اجتماعی سایر ملل، هویت خود را بازشناسد و راه درست زندگی اجتماعی را بیابد. بر همین اساس است که در قرون اخیر دنیای غرب توانسته است با ابزار فلسفه‌های الحادی و علوم سکولار و به پشتوانه اقتصاد، قدرت رسانه‌ای، و نظامی‌گری لجام گسیخته، اغلب ساحت‌های فکری، فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی جهان را به تصرف خود درآورد.

اما از آغاز مواجهه دنیای شرق و جهان اسلام با مظاهر جدید تمدن، به موازات حرکت ملت‌ها برای رهایی از قید استعمار، اصحاب اندیشه و تدین رویکردهای متفاوتی برای سامان دادن تعامل با غرب مطرح کرده اند.

در کشور ما نیز طی نیم قرن اخیر جریان فکری شکل گرفته است که جمع هم ورزان آن یکی از شناخته شده ترین مجموعه‌ها در زمینه مقابله با اندیشه‌های بنیادین غربی‌اند و به سهم خود کمک شایانی به بازشناسی این فرهنگ استعماری و چگونگی تعامل با آن کرده اند.

کتاب «درباره نیهیلیسم و سر تطّور آن» به حوزه معنایی این اصطلاح در فلسفه و تاریخ و انواع آن و نیز صور بروز آن در جوامع غربی و آثار بعضی متفکران پرداخته و چگونگی سیر آن تا امروز و تحلیل وضعیت پیش رو را به دست می‌دهد. در متن این کتاب، در برخی موارد برای ردّ و ابطال یک دیدگاه از غربیان، دیدگاهی دیگر از خود آنان آورده شده که روشی رایج و پسندیده است اما به معنای تأیید کامل اندیشه مورد استشهاد نیست و تا ارائه نقدهای برهانی بر مبنای اندیشه های ناب اسلامی راه درازی در پیش است.

«درباره نیهیلیسم و سر تطّور آن» در ۷ فصل تدوین شده است. فصل اول با عنوان «نیهیلیسم چیست؟» به تعاریف جامع و کاملی از نیهیلیسم پرداخته و انواع نیهیلیسم در تاریخ غرب را دسته‌بندی می‌کند. در فصل دوم کتاب نویسنده به جمع‌آوری آراء و نظرات نیچه، داستایفسکی و هایدگر درباره نیهیلیسم می‌پردازد و در فصل سوم نیهیلیسم کاسموسانتریک و نیهیلیسم تئوسانتریک مورد نقد و بررسی قرار می‌گیرند.

نویسنده در فصل چهارم کتاب نیز، نیهیلیسم مدرن رنسانسی را معرفی می‌کند و فصل پنجم را به موضوع حلقه های اضطرابی واپسین ذر نیهیلیسم اختصاص می‌دهد.

فصل ششم اثر پیش رو، با عنوان «نیهیلیسم پسامدرن» به ذکر مولفه‌های نیهیلیسم پسامدرن پرداخته و ابسوردیته و نیهیلیسم ابسورد را بیان می ‌کند و فصل آخر هم شخصیت هیهیلیست ابسورد را معرفی کرده و گذار تاریخی نیهیلیسم ابسورد را مورد واکاوی قرار می‌دهد.

این کتاب با ۲۱۲ صفحه، شمارگان هزار نسخه و قیمت ۹۰ هزار ریال منتشر شده است.