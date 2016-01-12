«جایی نزدیک بهشت» منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی انتشارات سروش، کتاب داستانی «جایی نزدیک بهشت» نوشته حمزه ولی پور به تازگی توسط انتشارات سروش منتشر و راهی بازار نشر شده است.

کتاب حاضر داستان سربازی به نام مصیّب را روایت می کند. او که در شهر مشهد مقدس دوران سربازی خود را سپری می کند، روزی مامور می شود تا یک پسر عقب افتاده را که گم شده، به خانواده اش تحویل دهد. این پسر کوچک در راه به مصیّب می گوید که گم نشده و می خواسته به زیارت امام رضا (ع) برود اما مصیّب به توجه به حرف های پسر در جستجوی خانواده او به راه خود ادامه می دهد که ناگهان...

کتاب حاضر که جایزه اول رشته داستان بیست و نهمین جشنواره سراسری قرآن و عترت دانشگاه های کشور را از آن خود کرده، در ۷ بخش تدوین شده است.

خواب لطیف دم صبح، مثل نوازش یک لبخند، خانه ای همین نزدیکی، بازی هزار رنگ روزگار،افق های محو و مه آلود رو به رو، جشن بی کران رقص هزاران ماهی و پروانه شو از جمله بخش های این کتاب هستند.

این کتاب با ۷۲ صفحه، شمارگان هزار نسخه و قیمت ۵۰ هزار ریال منتشر شده است.