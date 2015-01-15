به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام ابراهیم رئیسی قبل از ظهر پنجشنبه در نهمین اجلاسیه سراسری جامعه مدرسین و علمای بلاد که در موسسه امام کاظم(ع) در حال برگزاری است، اظهار کرد: جامعه مدرسین قبل از انقلاب اسلامی محور تلاش برای مقابله با نظام شاهنشاهی بوده و بعد از انقلاب اسلامی تلاش برای ترویج انقلاب سرلوحه کار این نهاد حوزوی بوده است.
وی با بیان اینکه حوزه علمیه هسته پیشتاز انقلاب اسلامی است که تلاش کرده خط حرکت انقلاب اسلامی در مسیر بایسته باشد، گفت: در این رابطه حوزههای علمیه نسبت به تدوین و اشاعه نظریههای علمی همت کردند و همواره در حمایت از نظام نقش مهمی ایفا کرده است.
دادستان کل کشور معتقد است که جامعه مدرسین در سازماندهی مردم و توسعه و تعمیق کمی و کیفی حوزهها در سراسر کشور همت کرده است.
حجت الاسلام رئیسی با بیان اینکه اجتهاد میخواهد تمدن ساز شود، اظهار کرد: مدنیتی که با اجتهاد شکل میگیرد باید ابعاد مختلف داشته باشد. ما در عرصه مسائل اجتماعی و تعلیم و تربیت نیازمند باب گستردهای هستیم.
وی افزود: با وجود اینکه تلاشهای زیادی شده ولی امروز هزاران سئوال حقوقی وجود دارد که بزرگان حوزوی ما باید پاسخگوی این سئوالات باشند.
دادستان کشور در بخش دیگری از سخنان خود به تلاشهای گسترده دشمنان علیه نظام اسلامی اشاره کرد و گفت: در دوران شکل گیری نظام اسلامی تلاشهای گستردهای از سوی دشمنان صورت گرفته است. در دوره تثبیت نظام نیز دشمنان تلاش زیادی در بیان ناکارآمدی نظام داشتند ولی کارآمدی نظام در زمینههای مختلف خودش را نشان داده است.
حجتالاسلام رئیسی، رسالت و مسئولیت حوزهها را در تمدن سازی و مردم سالاری دینی مهم دانست و افزود: امروز مدنیتی که به نام اجتهاد به عهده دارد پرچمداری است که به برکت فکر و اندیشه امام و تداوم همین مسیر توسط مقام معظم رهبری ادامه دارد.
روحانیت موثرترین جریان در امت اسلامی است
وی خطاب به علمای بلاد گفت: اگر امروز به تحلیل برسیم که موثرترین جریان در امت اسلامی جریان روحانیت است، سئوال این است که دشمن برای موثرترین جریان برنامه دارد یا خیر. مطمئن ترین گروه مرجع برای تمام اقشار، روحانیت است بنابراین دشمن برای این نهاد نقشههای زیادی دارد.
دادستان کشور با بیان اینکه باید برای صیانت از حوزههای علمیه و روحانیت تلاش بسیاری کرد، گفت: مدیران و مدرسان و طلاب و مراجع عظام موظف هستند که از آنچه بزرگان دین زحمت کشیدند صیانت کنند.
رئیسی با بیان اینکه جریانهای بیرون حوزه به ائمه جمعه و حوزویان کمک میکنند، تأکید کرد: نباید اجازه دهیم دشمن در کشور جریان سازی کند.
وی خطاب به علمای بلاد گفت: دشمنان شعارهایی یا حرفهایی که تا گفته شود شما برافروخته شوید را مطرح میکنند. یعنی راه ضربه زدن به این نهادها نوع شعارهایی است که حساسیتها را زیاد کنند.
دادستان کشور تصریح کرد که نوع انحرافات و عرفانهای کاذب و دکان داری هایی که حوزهها را تهدید کرده قابل توجه است.
دادستان کشور بر لزوم رعایت اخلاق توسط حوزویان تاکید کرد و گفت: اخلاق در حوزههای علمیه توانسته موثرترین عنصر باشد و امیدوارم این عنصر همچنان وجود داشته باشد.
وی تاکید کرد: از علمای بلاد انتظار میرود به فرمایشات مقام معظم رهبری پیرامون تسنن آمریکایی و تشیع لندنی حساسیت مضاعف داشته باشند.
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