طلاب جوان ابتدا قرآن و بعد قصه گویی و احکام فرا بگیرند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محسن قرائتی ظهر پنجشنبه در نهمین اجلاسیه سراسری جامعه مدرسین و علمای بلاد که در موسسه امام کاظم(ع) در حال برگزاری است، هجرت علما از قم به سایر استان‌ها را ضروری دانست و گفت: کسی که هجرت نکند، قرآن می‌فرماید نه او را دوست داشته باشید و نه به او پست بدهید.

رئیس ستاد اقامه نماز خطاب به علمای دین گفت: هجرت به استان‌های کشور را شوخی نگیرید.

وی بر لزوم مهارت آموزی طلاب هنگام تحصیل در حوزه‌ها تاکید کرد و گفت: حوزه‌های علمیه را باید طوری مدیریت کرد که جوانان در سال اول طلبگی، قرآن را بیاموزند و در سال‌های بعد شیوه قصه گویی و احکام گویی را فرا بگیرند.

حجت الاسلام قرائتی اضافه کرد: اسلام فقط به تیراندازی تاکید نکرده بلکه طلاب را باید به فراگیری ورزش شنا تشویق کرد.

وی به علمای دین توصیه کرد که آموزش خط را فرا بگیرند.

توجه به کرسی تفسیر و نهج البلاغه در حوزه

این مفسر قرآن کریم خواستار بهره مندی بیشتر از ظرفیت تعطیلات حوزه شد و تاکید کرد: آیت الله مکارم شیرازی تفسیر نمونه را در ایام تعطیلات نوشتند، بنابراین طلبه‌های جوان در ایام تعطیلات نباید روند علم آموزی را ترک کنند.

حجت‌الاسلام قرائتی تصریح کرد: کرسی تفسیر و نهج البلاغه در حوزه راه اندازی شده ولی هنوز مورد توجه نیست.

وی با بیان اینکه اسلام برای همه شئون زندگی بشر برنامه دارد، گفت: ۴۴۰ آیه و حدیث در مورد ساخت و ساز ساختمان در قرآن کریم وجود دارد و ما ۲۶۰۰ نکته حقوقی را بررسی کردیم که حاصل این بررسی‌ها به عنوان کتاب تحصیلی انتخاب شده است.

وی خواستار توجه علما به شیوه‌های درست تفسیر قرآن و دعوت جوانان به نماز شد و گفت: اگر آیت‌الله العظمی هستید باز هم باید در یک سری از کارها مهارت آموزی کنید.

احداث خانه شورا با زکات مرغابی

حجت‌الاسلام قرائتی از جمع آوری ۲۳۵ میلیارد تومان زکات در کشور خبر داد و به نمایندگان ولی فقیه در استان‌ها و علمای بلاد تاکید کرد که بر روند هزینه کرد زکات مدیریت کنند.

وی خطاب به علمای بلاد گفت: اگر بر هزینه کرد زکات مدیریت نکنید از مرغابی زکات می‌گیرند برای شورای شهر خانه می‌سازند.