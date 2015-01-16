۹۸.۷ درصد جمعیت شهری زنجان از نعمت گاز برخودار هستند

به گزارش خبرنگار مهر، سعید عسگریان ظهر جمعه در سخنرانی پیش از خطبه‌های نماز جمعه زنجان افزود: برنامه گاز رسانی به شهرهای زرین‌رود و نوبهار در برنامه‌های این شرکت قرار دارد.

وی ادامه داد: سهم برخورداری روستاهای استان زنجان از نعمت گاز به ۹۰ درصد تا پایان سال ۹۵ می‌رسد.

مدیر عامل شرکت گاز استان زنجان نرخ متوسط برخورداری خانواره شهری و روستایی را ۸۱ درصد عنوان کرد و افزود: خط صادرات از زنجان عبور کرده است که ظرفیت مطلوبی محسوب می‌شود.

عسگریان گفت: از ۱۱ شهرک صنعتی استان زنجان ۹ شهرک دارای گاز است و زنجان از معدود استان‌هایی است که از نعمت گاز برخوردار هستند.

مدیر عامل شرکت گاز استان زنجان گفت: ۷۵ درصد حوادث گاز در منازل اتفاق می‌افتد که باید به این امر توجه ویژه شود و سوخت ناقص گاز موجب بروز چنین حوادثی می‌شود و سومین عامل در مصمومیت‌ها و مرگ گاز منوکسید کربن است که باید اطلاع رسانی لازم در این زمینه به مردم صورت گیرد.

عسگریان با اشاره به اینکه در استان زنجان قبل از انقلاب گاز نداشتیم افزود: در سال‌های مختلف شهرهای استان از نعمت گاز برخوردار شده‌اند.

مدیر عامل شرکت گاز استان زنجان گفت: سیاست کلی صنعت گاز کشور در افق برنامه ۱۴۰۴ بهره‌گیری بیشتر از منابع طبیعی، افزایش میزان گاز مصرفی در سبد انرژی و ارتقای جایگاه ایران در صادرات است.

عسگریان با بیان اینکه در افق ۱۴۰۴ در زمینه صادرات رتبه نخست را کسب خواهیم کرد، افزود: برنامه‌ریزی‌های لازم در این زمینه انجام می‌شود.

مدیر عامل شرکت گاز استان زنجان با بیان اینکه استان زنجان در اولویت و پایلوت کشوری قرار می‌گیرد گفت: تا پایان دولت یازدهم همه روستاهای بالای ۲۰ خانوار از نعمت گاز برخوردار می‌شوند.