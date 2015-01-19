محمد حسین تفرشی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه برگزاری موفق تور شهرستان ها آنها را برای ادامه این مسیر مصمم‌تر کرده است، گفت: خوشبختانه در شهرهای سنندج و بندر عباس با استقبال خوبی از سوی مخاطبان مواجه شدیم و به همین دلیل این تور را در شهرهای اراک، انزلی و همدان ادامه می دهیم و اگر طبق برنامه ریزی ها پیش برویم خود را برای برگزاری کنسرت در تهران نیز آماده خواهیم کرد.

وی ادامه داد: با توجه به برنامه ریزی که انجام گرفته پس از برگزاری کنسرت های شهرستان روزهای دوم، سوم، نهم و دهم اسفند ماه کنسرت تهران را با قطعاتی جدید و قطعاتی چون «آشوبم»، «مرا به خاطرت نگه دار»، «هندسه»، «باران تویی»، «زن دیوانه»، «کلاغ»، «عاشقانه تنهاست»، «حرفی بزن»، «خوشا به من»، «شبیه یک مرداب»، «در حسرت ماه» و «قطار» اجرا می کنیم که امیدوارم این مجموعه کنسرت ها نیز با استقبال مخاطبان مواجه شود.

تهیه‌کننده آلبوم «باران تویی» به انتشار یک تک‌آهنگ جدید توسط گروه اشاره کرد و گفت: این تک آهنگ با عنوان «دریچه» عرضه شده و از جمله چندین آثاری است که گروه طی ماه‌های اخیر به شدت درگیر تولید آن هستند تا بتوانند تازه ترین آلبوم را نیز روانه بازار موسیقی کنند. برای رضایت هرچه بیشتر طرفداران و میلی که خود گروه داشت، به زودی یک تک آهنگ در فضای مجازی منتشر می شود که به نوعی مقدمه ای برای اعلام گروه در جهت تولید آلبوم جدید است.

تفرشی در پایان درباره حضور گروه «چارتار» در سی امین جشنواره بین المللی موسیقی فجر نیز توضیح داد: هنوز هیچ چیزی برای حضور گروه در جشنواره موسیقی فجر امسال مشخص نیست اما امیدواریم شرایط به گونه ای باشد که بتوانیم در جشنواره موسیقی فجر امسال در خدمت علاقه مندان موسیقی باشیم.

گروه موسیقی «چارتار» فعالیت خود را از 2 سال پیش با انتشار تک‌آهنگ‌هایی در فضای مجازی آغاز کرد. اشعار و ترانه‌ها و همچنین لحن و صدای خواننده که برگرفته و استوار بر ادبیات و موسیقی کلاسیک ایرانی است از یک سو و همچنین ملودی‌های پویا و تنظیم‌های مدرن از سوی دیگر، فضای متفاوتی را در موسیقی این گروه به وجود آورده که مخاطبان زیادی را نیز علاقه‌مند خود کرده است. تازه ترین آلبوم این گروه موسیقایی با عنوان «باران تویی» به تهیه کنندگی سید محمد حسین مقدس تفرشی وارد بازار موسیقی خواهد شد.



آرش فتحی آهنگساز، احسان حائری ترانه‌سرا، آیین احمدی‌فر تنظیم‌کننده و آرمان گرشاسبی به عنوان خواننده، گروه چارتار را تشکیل می‌دهند. این گروه 11 بهمن‌ماه سال گذشته در افتتاحیه سی و دومین جشنواره بین‌المللی فیلم فجر هم به اجرای برنامه زنده پرداختند.