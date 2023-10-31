حمیده شهبازی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: «نشست تبیینی و روشنگری با موضوع سیزده آبان، روز ملی مبارزه با استکبار» به همت سازمان دانشجویان ویژه اعضای جهاد دانشگاهی در این نهاد انقلابی برگزار می‌شود.

وی با بیان اینکه این نشست با هدف تقویت روحیه استکبارستیزی برگزار خواهد شد، گفت: سالن شهید قاسم سلیمانی مرکز جهاد دانشگاهی استان اردبیل فردا ۱۰ آبان ماه ساعت ۱۱ میزبان این نشست خواهد بود.

مسئول فرهنگی جهاد دانشگاهی اردبیل بیان کرد: این نشست با سخنرانی «مرتضی ابراهیمی»، عضو هیأت علمی و رئیس دانشکده علوم انسانی دانشگاه محقق اردبیلی برگزار خواهد شد.

شهبازی خاطرنشان کرد: در تقویم ایران روز ۱۳ آبان جز آن دسته از مناسبت‌های پر افتخاری است که بزرگداشت آن به هر شکلی یک وظیفه و ضرورت ملی محسوب می‌شود.

وی افزود: برگزاری مسابقه پیامکی با عنوان «استکبار ستیزی» به مناسبت روز ملی مبارزه با استکبار و با هدف مطالعه نقطه نظرات مقام معظم رهبری از برنامه‌های دیگر فرهنگی به همین مناسبت در جهاد دانشگاهی است.

مسئول فرهنگی جهاد دانشگاهی استان اردبیل تصریح کرد: حضور پررنگ اعضای جهاد دانشگاهی در تجمع و راهپیمایی روز ۱۳ آبان یک صدا و همزمان با هموطنان سراسر کشور از اولویت‌های این نهاد انقلابی است.