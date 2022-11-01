به گزارش خبرنگار مهر، سید جواد یحیی‌زاده بعدازظهر سه‌شنبه در جلسه هماهنگی راهپیمایی سیزدهم آبان شهرستان خلخال با بیان اینکه تحولات اخیر و فتنه انگیزی دشمنان بر اهمیت راهپیمایی امسال افزوده است، اظهار کرد: آحاد مردم باید با تکرار حماسه بی‌نظیر دیگری در «۱۳ آبان» یاور و پشتیبان نظام و انقلاب اسلامی باشند.

وی افزود: یوم‌الله ۱۳ آبان یادآور حوادث مهم و تاثیرگذاری در تاریخ انقلاب اسلامی است که با حضور گسترده مردم ۱۳ آبان باشکوه‌تر از سال‌های گذشته برگزار می شود و مهر باطل بر دهان استکبار جهانی به ویژه آمریکا و منافقین زده خواهد شد که به دنبال آلوده کردن ذهن ها و بر هم زدن امنیت هستند.

فرماندار شهرستان خلخال با اشاره به اغتشاشات و حوادث اخیر ادامه داد: تا زمانی که حق و حقیقت هست و طنین کلمه «الله اکبر» کاخ ظلم و ستم و استبداد را به لرزه در می‌آورد، این حوادث تلخ و دردناک خواهد بود، زیرا ایران اسلامی تنها کشوری است که مستقل و آزاد بوده و در برابر هیچ قدرت زورگویی سرتسلیم فرود نیاورده است.

یحیی‌زاده افزود: دشمنان این مرز و بوم از مدت‌ها قبل برای اغتشاشات اخیر برنامه‌ریزی کرده بودندکه آن هم با هوشیاری ملت زمان شناس و فهیم کشورمان نقش برآب شد.