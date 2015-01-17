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۲۷ دی ۱۳۹۳، ۱۱:۲۹

گزارش خبرنگار مهر از استرالیا؛

غفوری: همه ملی پوشان متحد و همدل هستند

غفوری: همه ملی پوشان متحد و همدل هستند

مدافع تیم ملی فوتبال ایران گفت: همه بازیکنان تیم متحد و همدل هستند و امیدواریم تا با شکست امارات به عنوان تیم اول صعود کنیم.

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر از استرالیا، وریا غفوری درباره آخرین شرایط تیم ملی برای بازی با امارات اظهار کرد: هدفمان این است تا با برد امارات به عنوان تیم اول صعود کنیم. هرچند نتیجه را نمی‌توان پیش بینی کرد ولی همه تلاشمان را به کار می‌بریم و چشم انتظار دعای مردم ایران و هواداران هم هستیم.

وی تاکید کرد: تیم ملی شرایط خوبی دارد و همه بازیکنان همدل و متحد هستند. از بزرگ‌ترین تا کوچکترین بازیکن تیم ملی امیدواریم که بتوانیم نتیجه خوبی بگیریم.

تیم‌های ملی فوتبال ایران و امارات روز دوشنبه در سومین و آخرین دیدار مرحله گروهی مسابقات جام ملت‌های آسیا به مصاف همدیگر خواهند رفت. تیم پیروز در این مسابقه به عنوان سرگروه به مرحله بعد صعود خواهد کرد.

کد مطلب 2466386

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