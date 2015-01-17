غفوری: همه ملی پوشان متحد و همدل هستند

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر از استرالیا، وریا غفوری درباره آخرین شرایط تیم ملی برای بازی با امارات اظهار کرد: هدفمان این است تا با برد امارات به عنوان تیم اول صعود کنیم. هرچند نتیجه را نمی‌توان پیش بینی کرد ولی همه تلاشمان را به کار می‌بریم و چشم انتظار دعای مردم ایران و هواداران هم هستیم.

وی تاکید کرد: تیم ملی شرایط خوبی دارد و همه بازیکنان همدل و متحد هستند. از بزرگ‌ترین تا کوچکترین بازیکن تیم ملی امیدواریم که بتوانیم نتیجه خوبی بگیریم.

تیم‌های ملی فوتبال ایران و امارات روز دوشنبه در سومین و آخرین دیدار مرحله گروهی مسابقات جام ملت‌های آسیا به مصاف همدیگر خواهند رفت. تیم پیروز در این مسابقه به عنوان سرگروه به مرحله بعد صعود خواهد کرد.