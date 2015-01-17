۱۷۰۲ نفر در همدان برای عضویت در پلیس افتخاری ثبت نام کردند

سردار حاجی محمد مهدیان نسب در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: تاکنون ‌هزار و ۷۰۲ پلیس افتخاری در استان همدان ثبت نام کردند که از این میان با توجه به ظرفیت استان تعداد هزار نفر جذب می شوند.

وی با اشاره به اینکه پلیس افتخاری به کارگیری فرصتها و مشارکت مردم در بحث ماموریت های انتظامی با ادبیات خاص خود است، افزود: امنیت در جامعه مقوله ای با اهمیت و اولویت دار بوده و در استان همدان بستر برای استفاده از ظرفیت های مردمی آماده شده است.

فرمانده انتظامی استان همدان اهداف پلیس افتخاری را کمک به ناجا در توسعه و تحکیم امنیت اجتماعی، توسعه مشارکتهای مردمی، تقویت توان تحرک ناجا، مشارکت در بومی سازی نظم و امنیت عنوان کرد و بیان داشت: شهروندان به طور داوطلبانه می توانند به عنوان پلیس افتخاری با ناجا همکاری کنند.

وی با اشاره به اینکه پلیس افتخاری در دو سطح مطرح می شود، عنوان کرد: این سطوح شامل سطح یک که به افراد بالای ۱۷ سال مربوط بوده و بخش دیگر سطح دو که به افراد ۱۷ سال به پایین مربوط بوده و در حوزه مدارس و نوجوانان است.

فرمانده انتظامی استان همدان با بیان اینکه پلیس افتخاری در حوزه های تخصصی امنیت عمومی، مبارزه با مواد مخدر، پلیس پیشگیری و معاونت اجتماعی تعریف شده، ابراز داشت: این نیرو ها دارای لباس متحد الشکل، تجهیزات همراه بوده و نحوه استفاده از تجهیزات را نیز آموزش می بینند.

مهدیان نسب در خصوص اولویت جذب پلیس افتخاری ابراز داشت: بسیجیان، ایثارگران، فرزندان شهدا و فرزندان نیرو های مسلح، پیشکسوتان و بازنشستگان نیرو انتظامی و کارمندان ادارات در اولویت قرار دارند.

وی با اشاره به اینکه همه مراحل پلیس افتخاری توسط یگان ها تکمیل می شود، اظهار داشت: در واقع شرایط شامل حال همه افراد نمی شود و قانون باید مشخص کند چه کسانی می توانند پلیس افتخای باشند.

فرمانده انتظامی استان همدان با بیان اینکه پلیس افتخاری محدود به جنسیت نیست، افزود: افرادی که به عنوان پلیس افتخاری فعالیت می کنند در اولویت های استخدامی نیرو انتظامی قرار می گیرند و از مزایای بیمه و پاداش نیز بهره مند می شوند.