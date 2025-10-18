  1. استانها
  2. همدان
۲۶ مهر ۱۴۰۴، ۱۶:۰۲

سردار نجفی: تقویت تعاملات قانون‌گذاری، راهگشای مأموریت‌های پلیس است

همدان – فرمانده انتظامی استان همدان گفت: تقویت تعاملات قانون‌گذاری میان پلیس و نمایندگان مجلس، راهگشای اجرای دقیق‌تر مأموریت‌های انتظامی و ارتقاء سطح امنیت اجتماعی در جامعه است.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار حسین نجفی بعدازظهر شنبه در نشست تعاملی با مجمع نمایندگان مجلس شورای اسلامی استان همدان با اشاره به گستردگی و تنوع وظایف نیروی انتظامی اظهار کرد: آشنایی نمایندگان با ابعاد مأموریتی پلیس و چالش‌های اجرایی آن، باعث نقش‌آفرینی مؤثرتر آنان در تدوین قوانین و تصویب لوایح مرتبط با امنیت اجتماعی می‌شود.

وی ضمن تبیین شرایط استان در ابعاد اجتماعی، سیاسی و فرهنگی افزود: حمایت‌های قانونی هوشمندانه و واقع‌گرایانه نمایندگان می‌تواند نواقص نرم‌افزاری و سخت‌افزاری پلیس را کاهش داده و زمینه ارتقا امنیت پایدار را در جامعه فراهم سازد.

سردار نجفی با بیان اینکه توسعه روزافزون جامعه نیازمند تصویب قوانین جدید و کارآمد در حوزه انتظامی است، تأکید کرد: نمایندگان می‌توانند با تقویت مسیرهای قانون‌گذاری هدفمند و رفع نقص‌های موجود، امکان اجرای بهتر مأموریت‌های پلیس در کشور را فراهم کنند.

فرمانده انتظامی استان همدان همچنین خواستار توجه مجلس یازدهم به افزایش اعتبارات معیشتی، تأمین مسکن ملکی و استیجاری کارکنان و بازنگری قانون به‌کارگیری سلاح شد و تصریح کرد: نیروهای خدوم پلیس به صورت شبانه‌روزی و با روحیه ایثارگرانه در خدمت مردم‌اند و ارتقاء سطح رفاه آنان، انگیزه و کارآمدی فراجا را افزایش می‌دهد.

وی ادامه داد: مأموریت‌های پلیس تعطیل‌بردار نیست و بر اساس شرایط کشور از جمله بروز حوادث طبیعی، بحران‌های منطقه‌ای و مأموریت‌های ملی مانند اربعین، این نیرو باید علاوه بر وظایف ذاتی، در سنگرهای جدید خدمت‌رسانی نیز حاضر باشد؛ امری که نیازمند تأمین اعتبارات کافی و تجهیزات به‌روز است.

در ادامه این نشست، نمایندگان مردم شهرستان‌های رزن، تویسرکان، نهاوند و ملایر از تلاش‌های کارکنان فراجا تقدیر کرده و بر پیگیری موضوعات مرتبط با مسکن نیروها و اصلاح قانون به‌کارگیری سلاح در مجلس تأکید کردند.

آنان همچنین با اشاره به حضور نمایندگان همدان در کمیسیون‌های مختلف مجلس، بر حمایت همه‌جانبه از مأموریت‌های نیروی انتظامی و تلاش برای رفع موانع قانونی و معیشتی این نهاد تأکید کردند تا بسترهای لازم برای توسعه امنیت و آرامش در جامعه بیش از پیش فراهم شود.

