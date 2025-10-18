به گزارش خبرگزاری مهر، سردار حسین نجفی بعدازظهر شنبه در نشست تعاملی با مجمع نمایندگان مجلس شورای اسلامی استان همدان با اشاره به گستردگی و تنوع وظایف نیروی انتظامی اظهار کرد: آشنایی نمایندگان با ابعاد مأموریتی پلیس و چالشهای اجرایی آن، باعث نقشآفرینی مؤثرتر آنان در تدوین قوانین و تصویب لوایح مرتبط با امنیت اجتماعی میشود.
وی ضمن تبیین شرایط استان در ابعاد اجتماعی، سیاسی و فرهنگی افزود: حمایتهای قانونی هوشمندانه و واقعگرایانه نمایندگان میتواند نواقص نرمافزاری و سختافزاری پلیس را کاهش داده و زمینه ارتقا امنیت پایدار را در جامعه فراهم سازد.
سردار نجفی با بیان اینکه توسعه روزافزون جامعه نیازمند تصویب قوانین جدید و کارآمد در حوزه انتظامی است، تأکید کرد: نمایندگان میتوانند با تقویت مسیرهای قانونگذاری هدفمند و رفع نقصهای موجود، امکان اجرای بهتر مأموریتهای پلیس در کشور را فراهم کنند.
فرمانده انتظامی استان همدان همچنین خواستار توجه مجلس یازدهم به افزایش اعتبارات معیشتی، تأمین مسکن ملکی و استیجاری کارکنان و بازنگری قانون بهکارگیری سلاح شد و تصریح کرد: نیروهای خدوم پلیس به صورت شبانهروزی و با روحیه ایثارگرانه در خدمت مردماند و ارتقاء سطح رفاه آنان، انگیزه و کارآمدی فراجا را افزایش میدهد.
وی ادامه داد: مأموریتهای پلیس تعطیلبردار نیست و بر اساس شرایط کشور از جمله بروز حوادث طبیعی، بحرانهای منطقهای و مأموریتهای ملی مانند اربعین، این نیرو باید علاوه بر وظایف ذاتی، در سنگرهای جدید خدمترسانی نیز حاضر باشد؛ امری که نیازمند تأمین اعتبارات کافی و تجهیزات بهروز است.
در ادامه این نشست، نمایندگان مردم شهرستانهای رزن، تویسرکان، نهاوند و ملایر از تلاشهای کارکنان فراجا تقدیر کرده و بر پیگیری موضوعات مرتبط با مسکن نیروها و اصلاح قانون بهکارگیری سلاح در مجلس تأکید کردند.
آنان همچنین با اشاره به حضور نمایندگان همدان در کمیسیونهای مختلف مجلس، بر حمایت همهجانبه از مأموریتهای نیروی انتظامی و تلاش برای رفع موانع قانونی و معیشتی این نهاد تأکید کردند تا بسترهای لازم برای توسعه امنیت و آرامش در جامعه بیش از پیش فراهم شود.
