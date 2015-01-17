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۲۷ دی ۱۳۹۳، ۱۲:۲۳

آغاز به کار کمپین جهانی «عشاق محمد»

پاسخ جالب ایرانی‌ها علیه توهین به پیامبر

پاسخ جالب ایرانی‌ها علیه توهین به پیامبر

در واکنش به اهانت‌های اخیر رسانه‌های غربی به ساحت مقدس پیامبر اعظم(ص) یک کمپین جهانی به نام «عشاق محمد» صلی الله علیه و آله و سلم راه‌اندازی شده است.

مجله مهر: در پی تکرار اهانت نشریه فرانسوی شارلی ابدو به ساحت مقدس پیامبر اعظم (ص) و بی‌تفاوتی دنیای غرب به خروج از حد و مرز آزادی بیان یک کمپین جهانی به نام «عشاق محمد(ص)» راه‌اندازی شده است . متن اطلاعیه بانیان این کمپین به این شرح است:

والله یعصمک من الناس

آغاز به کار کمپین جهانی «عشاق محمد» صلی الله علیه و آله و سلم

عشاق

#عشاق_محمد
#loversofmuhammad

این روزها قلب امت اسلامی جریحه دار است. اهانت به ساحت مقدس بهترین و متخلق ترین مخلوق عالم، دل هر انسان آزاده ای را خون کرده است. آنانی که خود با حمله به کشورهای اسلامی و ریختن خون صدها هزار تن زمینه ساز تروریسم شدند و از همین تروریسم برای مقابله با محور مقاومت بهره جستند، امروز به بهانه کشته شدن چند فرد هتاک به ساحت مقدس پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله، در کنار هم برای مقابله با تروریسم اشک تمساح می ریزند! طنز تلخ این خیمه شب بازی جایی است که قاتل کودکان غزه نیز در این میانه حامی انسانیت شده و در نمایش مضحک تروریست های به اصطلاح مخالف تروریسم، شرکت می کند.

کمپین جهانی "عشاق محمد" در این میانه حرکتی است برخاسته از متن امت اسلامی در دفاع از ساحت قدسی پیامبر اعظم بعنوان سرآمد تمامی پیامبران که تلاش دارد تا در مقابل این حرکت شیطانی بایستد.

این کمپین پا را از مرزهای کشور فراتر گذاشت تا مسلمانان دیگر نقاط جهان نیست با در دست گرفتن پلاکاردهایی محبت خود را به پیامبر مهربانی ها حضرت محمد (ص) ابراز کنند.

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کد مطلب 2466467

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    نظرات

    • رضا ۱۳:۰۴ - ۱۳۹۳/۱۰/۲۷
      0 0
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      آفرین به این میگن مبارزه صحیح
    • مجيد كرمي ۱۳:۵۴ - ۱۳۹۳/۱۰/۲۷
      0 0
      پاسخ
      بلغ العلي بكماله / كشف الدجي بجماله/ حسنت جميع خصاله / صلوا عليه وآله. نابودي دشمنان پيامبر خاتم حضرت محمد(ص) بر محمد وآل محمد صلوات
    • سیدیونس موسوی ۱۴:۲۳ - ۱۳۹۳/۱۰/۲۷
      0 0
      پاسخ
      خیلی جالب بود باید سعی شود این ایده در کل جهان معرفی شود تا چشم دشمنان حضرت محمد (ص) از حدقه درآید و ببینند پیامبر اسلام 0(ص)چقدر عاشق دارد . از میان مسلمانان و غیر مسلمان .
    • عسکری ۱۴:۲۵ - ۱۳۹۳/۱۰/۲۷
      2 0
      پاسخ
      درود بر ایرانیهای با شرف. لبیک یا رسول الله
    • سامان ۱۵:۰۹ - ۱۳۹۳/۱۰/۲۷
      0 0
      پاسخ
      لبیک یا رسول الله
    • آبادی ۱۵:۴۲ - ۱۳۹۳/۱۰/۲۷
      0 0
      پاسخ
      اللهم صل علی محمد و ال محمد درود وسلام خدواند بر پیامبر گرامی ( ص) ا قدام ناپسند نشریه فرانسوی اوج جاهلیت وعدم درک از شناخت کلیه ادیان الهی بود .این اقدام ناپسند باردیگر عشق وعلاقه غیر قابل وصف همه انسانهای آزاده رابه پیامبر عظیام الشان بار دیگر تقویت نمود
    • abolfazl ۱۵:۵۶ - ۱۳۹۳/۱۰/۲۷
      0 0
      پاسخ
      لبیک یا رسول الله اللهم صل علی محمد و ال محمد.
    • امیر ۱۶:۵۸ - ۱۳۹۳/۱۰/۲۷
      0 0
      پاسخ
      اشهدان محمدا رسول الله
    • ابراهیم ۱۷:۱۴ - ۱۳۹۳/۱۰/۲۷
      0 0
      پاسخ
      لبیک یا رسوالله
    • نظرمحمدمحمدی ۱۹:۰۸ - ۱۳۹۳/۱۰/۲۷
      0 1
      پاسخ
      یامحمد مهربان پیغمبرم/یامحمد ای که تو بال پرم گر کنند توهینت با هر زبان/یا که در هر کشور یاهر مکان ما کنیم محکوم و گوییم در جهان/میدهیم جان در ره پیغمبران
    • عاشق رسول الله ص ۲۰:۳۶ - ۱۳۹۳/۱۰/۲۷
      0 0
      پاسخ
      لبیک یا رسول الله ای مظهر هر چه خوبی و زیبایی در جهانی . ای حبیب ومعشوق حضرت حق .ما با شما فقط می توانیم خدارا بشناسیم صلوات و سلام خدا بر شما واهل بیت پاک ومطهرت باد .چقدر کورند دشمنان تان چقذر بدبخت.
    • حجت مشایخی ۲۲:۲۹ - ۱۳۹۳/۱۰/۲۷
      0 0
      پاسخ
      من عاشق حضرت محمد (ص) هستم.
    • مرتضی قاسمی ۲۲:۳۴ - ۱۳۹۳/۱۰/۲۷
      0 0
      پاسخ
      روشی بسیار منطقی و پسندیده برای مبارزه ست.
    • مریم جعفری سوته ۲۳:۲۰ - ۱۳۹۳/۱۰/۲۷
      0 0
      پاسخ
      صلوات بر محمد (ص) واهل بیتش. من عاشق محمد (ص) هستم.
    • محمود ۰۶:۲۳ - ۱۳۹۳/۱۰/۲۸
      0 0
      پاسخ
      لبیک یا محمد
    • ناب ۰۹:۲۹ - ۱۳۹۳/۱۰/۲۸
      0 0
      پاسخ
      عالیه
    • فرزند رسول الله ۱۲:۵۱ - ۱۳۹۳/۱۰/۲۸
      1 0
      پاسخ
      اين روش بهترينه. جنگ و خشونت اصلا راه درستي نيست. رسول خدا (ص) رحمه للعالمين بودند. هيچگاه راضي نخواهند بود كه مسلمانان بدنام شوند و بي جهت كشته شوند. بايد به جهانيان نشان دهيم كه مسلمانان مهربانترين مردم هستند. احسنت.
    • محمدرضا ۱۴:۰۸ - ۱۳۹۳/۱۰/۲۸
      0 0
      پاسخ
      لک لبیک یا محمد صل الله علیه و اله والسلم لعنت بر دشمنان اسلام و چهارده معصوم ص کلهم نورا واحد به امید ظهور حضرت مهدی علیه السلام که صد البته نزدیک است انشالله ... یا لثارات الحسین.که انشالله انتقام بگیرن از دشمنان اسلام...کرم حیدر کرار علی ابن ابیطالب علیه الفه تهیته و ثنا
    • مهدی ۱۵:۳۸ - ۱۳۹۳/۱۰/۲۸
      0 0
      پاسخ
      ضرب المثل می گه : ادب از که آموختی از بی ادبان. قطعا همه ی مردم در اروپا یا غرب مثل این نشریه فکر نمی کنند و رفتار نمی کنند. اما راه پاسخ به این بی ادبان همین کاریه که این کمپین یا تظاهرات آرام مردمی می تونه انجام بده. بی ادبی آمده بی ادبی کرده. همین و والسلام.
    • رحمتاله ۱۷:۳۶ - ۱۳۹۳/۱۰/۲۸
      0 0
      پاسخ
      السلام وعلیک یا رسول الله
    • ناهیذ ۲۰:۰۷ - ۱۳۹۳/۱۰/۲۸
      0 0
      پاسخ
      لبیک یا رسول الله من عاشق پیامبر خوبم هستم
    • علی سلیمانی ۲۲:۳۵ - ۱۳۹۳/۱۰/۲۸
      0 0
      پاسخ
      من عاشق محمد رسول الله (ص) هستم.
    • علیرضا بهرامزاده ۲۲:۴۲ - ۱۳۹۳/۱۰/۲۸
      0 0
      پاسخ
      لبیک یا رسول الله لبیک
    • مهدیس ۰۶:۴۳ - ۱۳۹۳/۱۰/۲۹
      0 0
      پاسخ
      به امید روزی که پرچم لا اله الاا...و محمدا" رسول ا... را در بالای کاخ های ظلم واستکبار ببینیم درود بر عشاق محمد اللهم صل علی محمد وال محمد وعجل فرجهم
    • سمیه ذوالفقاری ۰۸:۰۶ - ۱۳۹۳/۱۰/۲۹
      0 0
      پاسخ
      توهین به پیامبر رحمت توهین به همه انبیاست، و ما همه دین مداراناز هویت دینی خود حفاظت می کنیم. ما در تلاش برای پیاده کردن منش ، شیوه و مرام پیامبر اسلام -که درود خدا بر او باد- در عمل هم سعی می کنیم نشان دهیم عاشق محمد(ص) هستیم...
    • محمدجواد ۱۰:۰۸ - ۱۳۹۳/۱۰/۲۹
      0 0
      پاسخ
      پیامیرخاتم حضرت محمد(صلی الله علیه و آله) آئینه تمام نمای مکارم اخلاق و مهرورزی هستند و اهانتهای این قوم هتاک ذره ای خدشه براین فیض بی انتها وارد نخواهد کرد و فقط تینت کثیف و پلید آنها را برای عموم جامعه بشری عیان خواهد کرد. لبک یا رسول الله بابی انت و امی یارسول الله و انا فداک یا رسول الله اللهم صل علی محمد و آله وسلم تسلیما کثیرا
    • فرزین عبدالهی ۱۱:۲۹ - ۱۳۹۳/۱۰/۲۹
      0 0
      پاسخ
      ماه فروماند از جمال محمد سرو نباشد به اعتدال محمد قدر فلک را کمال و منزلتی نیست در نظر قدر با کمال محمد وعده‌ی دیدار هر کسی به قیامت لیله‌ی اسری شب وصال محمد آدم و نوح و خلیل و موسی و عیسی آمده مجموع در ظلال محمد عرصه‌ی گیتی مجال همت او نیست روز قیامت نگر مجال محمد وآنهمه پیرایه بسته جنت فردوس بو که قبولش کند بلال محمد همچو زمین خواهد آسمان که بیفتد تا بدهد بوسه بر نعال محمد شمس و قمر در زمین حشر نتابند نور نتابد مگر جمال محمد سعدی اگر عاشقی کنی و جوانی عشق محمد بس است و آل محمد
    • سعید بند ۱۵:۱۳ - ۱۳۹۳/۱۰/۲۹
      0 0
      پاسخ
      باید بیدار بشیم با وحدت سنی و شیعه نگذاریم چنین جراتی پیدا کنن این از خدا بی خبرها.....جانم فدایت یا رسول الله (صلوات الله الیه واله وسلم )
    • عاليه ۱۷:۴۴ - ۱۳۹۳/۱۰/۲۹
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      پاسخ
      اگه کسي ميتونه سايت هايي رو که،مربوط به اين نشريه س رو هک کنه. هر سايتي که مربوط به کشوره فرانسه هست رو هک کنه.
    • محمد مهدی ۰۰:۵۰ - ۱۳۹۳/۱۰/۳۰
      0 0
      پاسخ
      لبیک یا رسول الله (ص)
    • لیلا ۰۹:۵۱ - ۱۳۹۳/۱۰/۳۰
      0 0
      پاسخ
      لبیک یا رسول الله
    • زینت السادات ۱۳:۱۸ - ۱۳۹۳/۱۰/۳۰
      0 0
      پاسخ
      لبیک با محمد (ص) رسول مهربانم از تشکبل این کمپین تشکر کرده و از تاخیر در پاسخ به این توهین بزرگ از طرف مسئولین نیز غمینم
    • ناهيد ۲۰:۴۹ - ۱۳۹۳/۱۰/۳۰
      0 0
      پاسخ
      لبيك يارسول الله صلى الله وعليه واله
    • مهدیه ۲۱:۰۰ - ۱۳۹۳/۱۰/۳۰
      0 0
      پاسخ
      کسانیکه به پیامبر مهربانیها اهانت کردند انسان های کور دلی هستند که برای اینکه مهر تایید از اربابان سیه دل و شیطان صفت خودبگیرند از هیچ کار قبیحانه ای دریغ نمیکنند انان از اسلام و وحدت مسلمان در هراسند به کوری چشم دشمنان اسلا م لبیک یا محمد
    • رضا شاهی ۰۸:۵۳ - ۱۳۹۳/۱۱/۰۱
      0 0
      پاسخ
      یا رسووووووول الله من حتی یک شخص از مذهب دیگه نظریه این بی دین ها رو رد میکنم . و بعنوان بچه شیعه به هشون میگم لبیک یا محمد محمد یا رسول الله
    • فرشته کرمی ۱۶:۱۰ - ۱۳۹۳/۱۱/۰۱
      0 0
      پاسخ
      شنیدم از پیامبرمون کاریکاتور ساختن اینم جواب ما بهشون 🇮🇷فارسی① 👈من حضرت محمد را دوست دارم. 🌹🌹🌹 ❤❤❤ 🇸🇦عربی② 👈أنا أحب النبي محمد. 🌹🌹🌹 ❤❤❤ انگلیسی③ 👉I love the Prophet Mohammad. 🌹🌹🌹 ❤❤❤ فرانسوی④ 👉Je aime le Prophète Muhammad. 🌹🌹🌹 ❤❤❤ آلمانی⑤ 👉Ich liebe den Propheten Muhammad. 🌹🌹🌹 ❤❤❤ 🇹🇷ترکی⑥ 👉Ben Muhammed seviyorum. 🌹🌹🌹 ❤❤❤ 🚩ارمنی⑦ 👉Ես սիրում եմ Մուհամեդ մարգարեին. 🌹🌹🌹 ❤❤❤ روسی⑧ 👉Я люблю Пророка Мухаммада. 🌹🌹🌹 ❤❤❤ اسپانیایی⑨ 👉Me encanta el Profeta Muhamm
    • بهار ۰۹:۳۲ - ۱۳۹۳/۱۱/۰۲
      0 0
      پاسخ
      محمدرسول اله دوستت دارم و ذره ای از بزرگی رسول ما کم نمیشه اونا فقط خودشونو کوچیک میکنند.خدا لعنتشون کنه لبیک یا محمد لبیک لبیک لبیک........
    • آرزو ۱۰:۲۵ - ۱۳۹۳/۱۱/۰۲
      0 0
      پاسخ
      من عاشق محمد (ص) هستم
    • زهرا ۱۵:۳۶ - ۱۳۹۳/۱۱/۰۲
      0 0
      پاسخ
      یا محمد (ص).....من عاشق رسول الله هستم
    • ساناز ۲۳:۰۹ - ۱۳۹۳/۱۱/۰۲
      0 0
      پاسخ
      من عاشق حضرت محمد( ص )هستم
    • مهدیه ۰۱:۵۶ - ۱۳۹۳/۱۱/۰۳
      0 0
      پاسخ
      لبیک یا محمد مصطفی صل الله علیه وآله توهین به عشقمون بیشرمانه ترین کاری بود که توسط این افراد انجام شد ...دیگه نباید ساکت بمونیم اخه مهربونتر از حضرت محمد هم مگه کسی و داریم ؟ ماهمه عاشق حضرت محمدیم نحن احب محمد صل االه علیه وآله
    • Esmaeil=فدای محمد (ص) ۱۱:۲۲ - ۱۳۹۳/۱۱/۰۳
      0 0
      پاسخ
      خداوندا آنان که به حضرت محمد (ص)اهانت کرده اندرا هدایت بفرما،هدایت بفرما،اگر هدایت شدنی نیستنددر هفت طبق زمین غرقشان کن.....آمـــــــــــــــــــــــــــــــــین.یا رسول الله خودم و پدر و مادرم که عزیز ترین هایم هستندبه فدای تو
    • سوسن ۱۴:۱۳ - ۱۳۹۳/۱۱/۰۳
      0 0
      پاسخ
      من عاشق محمد (ص) هستم
    • زهرا ۲۰:۱۱ - ۱۳۹۳/۱۱/۰۳
      0 0
      پاسخ
      الهم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم
    • جواد ۲۰:۱۴ - ۱۳۹۳/۱۱/۰۳
      0 0
      پاسخ
      من عاشق محمد(ص) هستم
    • فرید صباغ جدید ۲۰:۲۲ - ۱۳۹۳/۱۱/۰۳
      0 0
      پاسخ
      حضرت محمد(ص) پیامبر دینی است که اهانت را،حتی به بتها ناشایسته می داندحال آنکه در قرن بیستم آنهم به نام آزادی اهانت می کنند.
    • ولی فولادی منصوری ( شاعر و نویسنده تاریخ کلهر ) ۲۲:۲۳ - ۱۳۹۳/۱۱/۰۳
      0 0
      پاسخ
      شمع جمع آفرینش احمد است او رسول دین حق سرمد است ای وجودت رحمت للعالمین جان فدای آن وجود نازنین
    • خادم محمد رسول الله ۰۸:۲۱ - ۱۳۹۳/۱۱/۰۴
      0 0
      پاسخ
      یا محمد یا رسول الله بابی انت و امیو مالی و نفسی و اولادی لعنت خدا بر قوم هتاک
    • سجاد ۲۳:۴۰ - ۱۳۹۳/۱۱/۰۴
      0 0
      پاسخ
      جانم به فدایت ای محمد(ص)
    • آرزو ۱۴:۴۴ - ۱۳۹۳/۱۱/۰۵
      0 0
      پاسخ
      محمد(ص)عشق من...
    • كاظمي ۱۵:۰۸ - ۱۳۹۳/۱۱/۰۵
      0 0
      پاسخ
      باسلام به دوستار حضرت محمد .دشمنان اسلام به خيال خود مي توانند عشق پيغمبر را از دلما برون ببرند با اينكار عشق ما به محمد (ص) را بيشتر كردند
    • یک ایرانی عاشق حضرت محمد(ص) ۲۳:۵۵ - ۱۳۹۳/۱۱/۰۵
      0 0
      پاسخ
      خدایا یه عده آدمهای حیوان صفت ، دل و قلب ما مسلمانان رو به درد آوردن.اگه قابل هدایت هستن به راه راست هدایتشان کن واگه قابل هدایت نیستن نیست ونابودشان کن و زمین رو از وجودشون پاک کن. آمین یا رب العالمین
    • همسایه امام مهربانیها وعاشق پیامبررحمت ۱۷:۳۷ - ۱۳۹۳/۱۱/۰۷
      0 0
      پاسخ
      دشمنان بی خرد واحمق باید بدانند این آزادی بیان نیست بلکه این اهانت به ساحت پاک بهترین بنده خدا نشانه حقارت اسارت ولجاجت آنها در برابر حق است
    • نرگس ۲۱:۴۸ - ۱۳۹۳/۱۱/۰۷
      0 0
      پاسخ
      روحی فداک یا رسول الله
    • زهراکفاشی ۱۵:۳۱ - ۱۳۹۳/۱۱/۱۳
      0 0
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      من پیامبرپاک خودم رادوست دارم.نفرین برکسانی که به پیامبر اهانت می کنند.
    • امیر بهرامپوری ۱۱:۵۸ - ۱۳۹۳/۱۱/۱۶
      0 0
      پاسخ
      با اجازه عکس ها را در وب خود قرار دادم
    • فاطمه زهرا شمسی ۱۹:۱۲ - ۱۳۹۳/۱۱/۱۶
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      سلاممممممممممممممم واقعا برای المانی ناراحت هستم و میخواهم به انها بگویم شما هر کاری بکنید ما از دینمان جدا نمیشویم به ان روز که اقامون ظهور کند
    • سپیده ۱۹:۲۸ - ۱۳۹۳/۱۱/۱۶
      0 0
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      *پیامبر رحمت و مهربانی دوستت داریم *لبیک یا محمد(ص)

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