دوره تربيت معلم قرآن كريم درچهارمحال و بختياری برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل روابط عمومی دارالقرآن چهارمحال و بختیاری، مهدی پرتوی گفت: دوره تخصصی تربیت معلم تجوید و صوت و لحن قرآن كریم زیر نظر دارالقرآن الكریم استان و با حضور اساتید برجسته كشوری و قاریان و داوران بین المللی برای اولین بار در استان چهارمحال و بختیاری برگزار می شود.

وی با اشاره به این كه ثبت نام این دوره آغاز شده و شروع كلاس ها از اواخر بهمن ماه خواهد بود، تصریح كرد:‌ تاكنون حضور استاد محمد مسعود عنایتی مقدم از قاریان بین المللی در این دوره آموزشی قطعی شده است.

پرتوی ادامه داد: زمان برگزاری كلاس های این دوره روزهای پنج شنبه و جمعه در محل موسسه قرآنی اهل بیت علیهم السلام شهركرد خواهد بود.

مسئول دارالقرآن الكریم استان بیان كرد: شرایط شركت در این دوره های تخصصی دارا بودن مدرك سطح سه ترجمه و مفاهیم قرآن كریم و مدرك سطح پنج قرائت قرآن كریم در رشته تدویر یا تحقیق مورد تایید سازمان دارالقرآن الكریم است.

وی ادامه داد: ثبت نام دوره تخصصی تربیت معلم تجوید و صوت و لحن قرآن كریم همه روزه در موسسه قرآنی اهل بیت شهركرد واقع در خیابان شریعتی انجام می شود و علاقه مندان برای كسب اطلاعات بیشتر می توانند با شماره تلفن 33345153-038 تماس بگیرند.